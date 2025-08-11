Kevin Durant va regarder OKC fêter le titre et ce sera très bizarre

La NBA a réservé une drôle de surprise à Kevin Durant. En match d'ouverture, sa nouvelle équipe des Houston Rockets se déplace à Oklahoma City, pour y défier le Thunder, champion en titre. Ce ne sera pas la première fois que KD revient à OKC, évidemment. Mais le contexte s'annonce particulier. Ce soir-là, la ligue remettra aux joueurs de Mark Daigneault leurs bagues de champions, pour célébrer le titre conquis la saison dernière. Le tout, donc, sous les yeux de celui qui a incarné la franchise pendant tant d'années, avant de filer du côté des Golden State Warriors.

Sur X, où il répond à peu près à tout le monde, notamment à ceux qui le provoquent, Kevin Durant a déclaré : "Enfin ! Ca fait 10 ans, il était temps". C'est évidemment sur le ton de la moquerie ou de la plaisanterie, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que ce sera une drôle de sensation pour le double MVP des Finales de voir cette salle en liesse, fêter un sacre auquel il se voyait sans doute participer il y a encore quelques années.