Kyrie irving se soucie plus de l’agriculture que du ballon, et veut devenir le plus grand fermier des Etats-Unis !

Il y a 3 jours, sur twitch, Kyrie Irving nous disait :

« Une vie en bonne santé, c’est la meilleure des vies. Je sais qu’aujourd’hui, être en bonne santé coûte cher avec l’inflation et tout le reste, mais je construis mon projet pour devenir l’un des plus grands fermiers de tous les temps. Je le dis clairement.

L’un des plus grands fermiers de tous les temps. Je veux être capable de fournir de la nourriture et des produits au monde de la meilleure manière possible, et de créer de petits villages de bien-être holistique, où les gens pourront prendre leur retraite, où les femmes pourront accoucher en sécurité, où les familles pourront grandir et s’épanouir. Je m’intéresse plus à l’agriculture qu’à beaucoup d’autres choses.

J’essaie de trouver des agriculteurs dans le New Jersey, à Los Angeles, au Texas, d’entrer en contact avec des spécialistes et des experts en agriculture pour apprendre à cultiver la terre. Je préfère savoir comment faire pousser de la nourriture que de mettre un ballon dans un panier si c’est la seule chose que je sais faire, vous voyez ce que je veux dire ? Je préfère largement apprendre à m’occuper d’un jardin et à tirer des fruits de la terre. Ça, c’est la vraie richesse. »

Après avoir dit un peu tout et son contraire, Tonton Drew a l'air d'être revenu sur terre, si j'ose dire.

Qu'en pensez-vous ?

https://sports.yahoo.com/article/kyrie-irving-star-farmer-mavericks-175334133.html