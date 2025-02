La défense fait-elle gagner des titres ?

Nico Harrison a mis ce fameux poncif en avant parmi les tentatives d'explication du trade de Luka Doncic. « La défense gagne des titres ». On entend cette phrase tellement régulièrement qu'elle fait limite office de postulat. Alors, plutôt que de l'admettre, essayons plutôt de le confirmer avec des données. Je me suis amusé à regarder les 10 derniers champions, leur défense... Et leur attaque.

2024: Celtics / Def. Rating #3 / Off. Rating #1 / Net. Rating #1

2023: Nuggets / Def. Rating #15 / Off. Rating #5 / Net Rating #6

2022: Warriors / Def. Rating #1 / Off. Rating #17 / Net Rating #5

2021: Bucks / Def. Rating #10 / Off. Rating #6 / Net Rating #4

2020: Lakers / Def. Rating #3 / Off. Rating #11 / Net Rating #5

2019: Raptors / Def. Rating #5 / Off. Rating #5 / Net Rating #3

2018: Warriors / Def. Rating #11 / Off. Rating #3 / Net Rating #3

2017: Warriors / Def. Rating #2 / Off. Rating #1 / Net Rating #1

2016: Cavaliers / Def. Rating #9 / Off. Rating #3 / Net Rating #4

2015: Warriors / Def. Rating #1 / Off. Rating #2 / Net Rating #1

On remarque que sur les 10 derniers champions, 4 sont hors top 8 au defensive rating. Dans le même temps, seuls 2 sont hors top 7 à l'offensive rating. Le jeu aurait donc plutôt tendance à pencher vers l'attaque et les champions aussi. Ce serait cependant quelque peu réducteur.

Comme souvent, la réalité se trouve plutôt au milieu. En effet 9 des 10 derniers champions sont dans le top 5 au net rating et le dixième, les Nuggets avaient le 6ème net rating en 2023. Statistique plutôt logique me direz-vous, plus une équipe domine facilement ses adversaires en saison régulière, plus elle est forte et a donc toutes les chances de gagner également en playoffs. En effet, cela paraît logique. Et peu importe que cette équipe domine via son attaque ou sa défense.

On peut donc l'affirmer sans mal au bon Nico Harrison, non, les défenses ne gagnent pas des titres. Tout est plutôt une question d'équilibre.