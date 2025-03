La stat surprenante sur le cinq majeur des Boston Celtics

Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum et Kristaps Porzingis. Sur le papier, le cinq des Boston Celtics envoie du bois. Dans les faits, ces gars-là sont rarement alignés ensemble sur le terrain puisqu'il y en a toujours au moins un qui manque à l'appel, ou presque. Ce lineup n'a disputé que 20 rencontres sur 69. Mais avec plus de 300 minutes au compteur, ça reste le groupe le plus utilisé par Joe Mazzulla cette saison.

Ce qui est intéressant, c'est son rendement sur ces 300+ minutes. Le cinq de la mort des Celtics présente un net rating... négatif ! Et oui, -1,6 sur 100 possessions. Alors rien d'alarmant mais ça reste étonnant. Pour la petite comparaison, celui du Thunder avec Isaiah Hartenstein et Chet Holmgren est à +15,5 (sur un petit échantillon) ! Celui des Cavaliers à +7,7. Il est rare que les cinq majeurs des meilleures équipes soient sous cette marque.

C'est juste une anomalie statistique qui devrait se corriger en playoffs. L'an dernier, le même lineup affichait un très solide +11 pendant la saison régulière avant de dominer la post-saison.