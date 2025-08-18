L’absence de Nadir Hifi en équipe de France, prudence plutôt qu’ambition

Je pense que l’absence de Nadir Hifi dans la sélection de l’équipe de France n’est pas une erreur au sens strict : c’est un choix de coach limitatif. C’est un choix qui traduit un manque d’ambition si l’objectif est de réellement jouer les yeux dans les yeux avec les meilleures nations (nous sommes double vice-champions olympiques mais nous célébrons - disons, a minima, mentionnons de façon appuyée - deux victoires consécutives dans des matchs amicaux…)

Depuis Tony Parker, notre équipe a toujours eu des talents majeurs, mais il me semble que nous n’avons jamais totalement su exploiter certains profils. Nous avons tendance à construire des équipes autour d’un collectif, ce qui est très bien, et autour de forces reconnues, mais dès qu’un joueur a cette capacité à “prendre feu” et à débloquer des situations critiques, nous ne savons pas vraiment comment l’utiliser (sauf s’il est le leader exclusif de l’équipe. Mais c’est un autre problème…) Ce n’est pas qu’il n’y a pas eu de tels joueurs en France, c’est que notre formation collective n’a pas prévu de canaliser ce type de talent. Pour être plus précis, je ne parle pas des joueurs 20 points / 10 passes ou 30 points / rebonds, je parle du gars qui met le nez à la fenêtre quand il le faut (cf. Robert Horry pour une définition argumentée).

Nadir Hifi est un exemple parfait de ce profil. Élu Rising Star de l’EuroLeague cette saison, il a montré qu’il peut décider d’un match en quelques instants, même après des périodes difficiles. C’est exactement le type de joueur qu’il faudrait intégrer pour aller au-delà de la deuxième place dans les grandes compétitions. Je pense que le fait de ne pas l’avoir sélectionné traduit cette prudence qui, historiquement, nous a empêchés de franchir un cap.

Bien sûr, il faut nuancer. Elie Okobo est un très bon joueur, et je l’aurais sélectionné si Hifi n’avait pas été disponible. Sylvain Francisco, lui aussi, apporte cette capacité à forcer un match. Mais je crois que Hifi offre un profil complémentaire : il peut entrer dans un match, même sur quelques minutes de banc, et changer le cours d’une rencontre. Un joueur de banc en France est souvent perçu comme un joueur en devenir, mais il peut aussi être ce joueur à profil particulier dont l’équipe a besoin dans un moment clé pour marquer un shoot décisif. Une équipe, c’est douze joueurs. On gagne à douze, on perd à douze. De mon point de vue, c’est ça la force d’un collectif.

Je pense aussi qu’il faut regarder ce que font les Espagnols : ils savent identifier et cultiver ces joueurs dès le plus jeune âge. Qu’ils dominent ou non leur championnat (même s’ils sont forcément de bons joueurs), ils savent dire à certaines individualités : “toi, tu es fait pour prendre le match à ton compte dans les moments décisifs.” En France, on ne fait pas assez ça. Même dans les équipes de jeunes.

Exemple concret cet été à l’Euro U16, où ce problème était, à mon sens, flagrant : Nathan Soliman dominait son championnat, et dans des moments où le match se compliquait (Ben… l’Italie, parce qu’avant, il n’était question que de formalités…) le jeu devait passer par lui pour prendre les décisions, mais cela n’a pas été fait. Je pense que dans sa formation, on aurait dû lui dire : “dans ce championnat, dans ta formation, tu dois montrer que tu peux prendre le match à ton compte.”. Et l’inciter concrètement à le faire (comprendre : sous la pression). C’est exactement cette culture que nous devons développer si nous voulons tirer le meilleur des talents exceptionnels. Ce n’est pas antagoniste avec le jeu collectif, c’est complémentaire dans l’optique de gagner les matchs qui comptent. Il y a plusieurs temps dans les matchs.

En résumé, je pense que l’équipe de France a un potentiel immense et avéré (top 3 mondial : mettez qui vous voulez en 3 😂). Mais pour exploiter ce potentiel, il faut accepter de prendre des risques et intégrer des profils capables de changer un match en un instant. Nadir Hifi est ce type de joueur. L’exclure de la sélection, c’est choisir la prudence plutôt que l’ambition. C’est renoncer. Je trouve ça regrettable.