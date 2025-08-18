L’absence de Nadir Hifi en équipe de France, prudence plutôt qu’ambition

Je pense que l’absence de Nadir Hifi dans la sélection de l’équipe de France n’est pas une erreur au sens strict : c’est un choix de coach limitatif. C’est un choix qui traduit un manque d’ambition si l’objectif est de réellement jouer les yeux dans les yeux avec les meilleures nations (nous sommes double vice-champions olympiques mais nous célébrons - disons, a minima, mentionnons de façon appuyée - deux victoires consécutives dans des matchs amicaux…)
Depuis Tony Parker, notre équipe a toujours eu des talents majeurs, mais il me semble que nous n’avons jamais totalement su exploiter certains profils. Nous avons tendance à construire des équipes autour d’un collectif, ce qui est très bien, et autour de forces reconnues, mais dès qu’un joueur a cette capacité à “prendre feu” et à débloquer des situations critiques, nous ne savons pas vraiment comment l’utiliser (sauf s’il est le leader exclusif de l’équipe. Mais c’est un autre problème…) Ce n’est pas qu’il n’y a pas eu de tels joueurs en France, c’est que notre formation collective n’a pas prévu de canaliser ce type de talent. Pour être plus précis, je ne parle pas des joueurs 20 points / 10 passes ou 30 points / rebonds, je parle du gars qui met le nez à la fenêtre quand il le faut (cf. Robert Horry pour une définition argumentée).
Nadir Hifi est un exemple parfait de ce profil. Élu Rising Star de l’EuroLeague cette saison, il a montré qu’il peut décider d’un match en quelques instants, même après des périodes difficiles. C’est exactement le type de joueur qu’il faudrait intégrer pour aller au-delà de la deuxième place dans les grandes compétitions. Je pense que le fait de ne pas l’avoir sélectionné traduit cette prudence qui, historiquement, nous a empêchés de franchir un cap.
Bien sûr, il faut nuancer. Elie Okobo est un très bon joueur, et je l’aurais sélectionné si Hifi n’avait pas été disponible. Sylvain Francisco, lui aussi, apporte cette capacité à forcer un match. Mais je crois que Hifi offre un profil complémentaire : il peut entrer dans un match, même sur quelques minutes de banc, et changer le cours d’une rencontre. Un joueur de banc en France est souvent perçu comme un joueur en devenir, mais il peut aussi être ce joueur à profil particulier dont l’équipe a besoin dans un moment clé pour marquer un shoot décisif. Une équipe, c’est douze joueurs. On gagne à douze, on perd à douze. De mon point de vue, c’est ça la force d’un collectif.
Je pense aussi qu’il faut regarder ce que font les Espagnols : ils savent identifier et cultiver ces joueurs dès le plus jeune âge. Qu’ils dominent ou non leur championnat (même s’ils sont forcément de bons joueurs), ils savent dire à certaines individualités : “toi, tu es fait pour prendre le match à ton compte dans les moments décisifs.” En France, on ne fait pas assez ça. Même dans les équipes de jeunes.
Exemple concret cet été à l’Euro U16, où ce problème était, à mon sens, flagrant : Nathan Soliman dominait son championnat, et dans des moments où le match se compliquait (Ben… l’Italie, parce qu’avant, il n’était question que de formalités…) le jeu devait passer par lui pour prendre les décisions, mais cela n’a pas été fait. Je pense que dans sa formation, on aurait dû lui dire : “dans ce championnat, dans ta formation, tu dois montrer que tu peux prendre le match à ton compte.”. Et l’inciter concrètement à le faire (comprendre : sous la pression). C’est exactement cette culture que nous devons développer si nous voulons tirer le meilleur des talents exceptionnels. Ce n’est pas antagoniste avec le jeu collectif, c’est complémentaire dans l’optique de gagner les matchs qui comptent. Il y a plusieurs temps dans les matchs.
En résumé, je pense que l’équipe de France a un potentiel immense et avéré (top 3 mondial : mettez qui vous voulez en 3 😂). Mais pour exploiter ce potentiel, il faut accepter de prendre des risques et intégrer des profils capables de changer un match en un instant. Nadir Hifi est ce type de joueur. L’exclure de la sélection, c’est choisir la prudence plutôt que l’ambition. C’est renoncer. Je trouve ça regrettable.
Le basket français c'est copains copains. Pas de Moussa Diabaté parce que Vincent Poirier sur une jambe c'est plus rassurant pour le coach, pas de Nadir Hifi parce qu'il n'est pas dans les petits papiers du coach contrairement à Okobo, Strazel et Malédon qui l'a eu en club.
J'irai plus loin en disant que ce genre de choix a toujours été le problème du basket français et ce dans toutes les catégories.
Ô combien ils sont nombreux ceux à qui on a dit de changer le jeu car cela va à l'encontre du collectif.
Je suis parent de jeunes athlètes dans dans chacun leur pôle dès Septembre.
Pour celui qui joue au baslet puisqu'il s'agit du sujet ici,on a été jusqu'à nous dire de lui demander de moins scorer,de jouer plus collectif blabla...mais quand le collectif ne fonctionne pas ,rame qui prend le relais ?justement ces joueurs qui à seuls font la différence....on a été jusqu'à lui dire si u ne changes pas ta manière de jouer tu ne seras pas sélectionné pour le pôle .....le pire en plus des coachs ce sont ces parents qui vivent à travers leurs enfants ce qu'ils ont été incapables d'accomplir et qui critiquent des enfants de 12 ans .....à un moment donné ils ont réussi à semer le doute dans l'esprit de l'enfant,l,ors d'un camp dans un pays de L'est,il a conseillé de ne rien changer à son jeu parce que des profils de son genre peuvent changer le cours d'un match...
Donc je pense que c'est un choix par prudence et c'est dommage car cela limite. Francisco en a eu droit il y a peu.
Le basket est un sport collectif avec des individualités qui font la différence. On devrait les cultiver au lieu d'en avoir 😱.
Nadir aura d’autres occasions de briller, c’est certain. Mais comme le souligne Major.Fatal, son absence illustre un certain conformisme dans la manière dont les Équipes de France sont constituées. Or, viser une médaille d’or implique de prendre des risques mesurés et d’intégrer des joueurs capables d’électriser un match à tout moment. En avoir deux ou trois dans un groupe n’est pas un luxe, c’est une nécessité.
Cette réflexion rejoint d’ailleurs les échanges entre Antoine et Shaï dans le podcast CQFR, où ils évoquent les limites de la formation française, souvent axée sur les qualités athlétiques au détriment d’une vraie culture du jeu, comme celle que l’on retrouve en Espagne, en Serbie.
Au-delà des choix sportifs, la communication du nouveau staff pose aussi question. Le cas de Diabaté, bien que différent de celui de Hifi, révèle des flottements qui peuvent nuire à la cohésion et à la performance du groupe. L’inviter sans lui offrir de perspective claire, sans rôle défini, après l’avoir ignoré puis rappelé en urgence suite au forfait de Poirier… Ce n’est ni élégant ni professionnel. Oui, les joueurs ont un ego, et oui, c’est au staff de savoir le gérer intelligemment.
On ne peut s’empêcher de craindre une dérive similaire à celle observée chez les Bleues, où des décisions caricaturales ont fini par miner la dynamique collective. Ces couacs ne sont pas anodins : ils traduisent une méthode de travail qui semble problématique, tant sur le fond (formation, conservatisme des profils) que sur la forme (exposition médiatique maladroite, comme celle de Diabaté).
Mais vous oubliez un peu le principe d’un groupe élargi et d’une sélection. Les mecs s’entrainent pendant 3 semaines, et là on est pas sur place pour juger/voir ce que ça donne, le staff de l’EDF par contre oui. Et ça, ça pèse dans le choix du sélectionneur !! Quel autre élément pour arbitrer la selection finale ? les matchs de prépa… Ben désolé donc mais à part le 1er, Nadir c’était vraiment pas ouf. Francisco a beaucoup plus impacté que lui à chaque entrée sur le terrain… et avec que deux pivots difficile d’écarter un poste 3 comme TLC.
Donc prendre un joueur parce qu’on se dit « peut-être que dans un match il va prendre feu et nous sauver les fesses » OK, mais si les autres ont été meilleurs à l’entrainement ou en matchs de prépa à un moment donné faut être cohérent.
Et à part Strazel qui a montré de belles choses, Malédon et Okobo c'était pas vraiment folichon hein.
Je mets juste un petit bémol sur les U16. J'ai eu l'impression que le jeu a toujours tourné autour de Soliman et Towo-Nansi qui sont les deux joueurs "supérieurs" qui avaient le niveau pour être surclassés... Y compris contre l'Italie. C'est pas illogique que la balle soit plus dans les mains d'Aaron que de Nathan de par leur poste respectif et la capacité à créer balle en main meilleure chez Aaron.
C'est pas trop la mentalité européenne de donner un usage indécent à un jeune joueur sous prétexte qu'il a un potentiel de future superstar. En France, Victor en est d'ailleurs le meilleur exemple et ça ne l'empêche pas d'être une superstar aujourd'hui avec un énorme usage.
En dehors de ça, totalement d'accord avec la session. Je ne demande qu'à me tromper, mais se priver d'un profil comme Nadir fait très "petit bras".
J'ai pas été choqué par un load trop faible de Nathan. Mais après, ça reste des avis subjectifs.
En revanche, j'aurais bien aimé, sur ce match mais également sur les autres, que les deux aient plus de temps de repos. J'ai trouvé leur temps de jeu trop important et la fatigue n'aide pas à prendre les bonnes décisions sur le parquet.