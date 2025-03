Les Lakers sont passés de la cinquième à la deuxième place depuis l’arrivée de Luka Doncic

Le trade de Luka Doncic a des chances de tourner nettement à l’avantage des Lakers dans le futur puisque le Slovène vient de fêter ses 26 ans tandis qu’Anthony Davis, la superstar échangée aux Mavericks et actuellement blessé, en aura 32 dans une semaine. Mais on n’avait peut-être carrément sous-estimé à quel point l’équipe de Los Angeles deviendrait plus compétitive dès cette saison ! Même avec un effectif un peu déséquilibré, les Californiens sont tout simplement devenus des contenders pour le titre, comme en témoignent leur deuxième place à l’Ouest.

Les Lakers ont dominé les Clippers pour la deuxième fois en trois jours – 60 points cumulés de Doncic sur les deux matches – et ont décroché leur sixième victoire de suite. C’est la meilleure série en cours à l’Ouest. Ils ont notamment battu les Nuggets récemment. Des Nuggets à qui ils viennent de prendre la deuxième place de la Conférence. Los Angeles a gagné 10 des 12 matches disputés depuis le trade de Luka Doncic (deux défaites tâches contre le Jazz et les Hornets) il y a pile un mois. Seuls les deux meilleures équipes de la saison, le Thunder et les Cavaliers font mieux sur la même période. Ils étaient cinquièmes au moment du trade d'AD.

Le plus intéressant ? La stat défensive. Si tout le monde s’attendait à ce que les Lakers prennent l’eau depuis le départ d’Anthony Davis et bien… tout le monde avait tort. Même avec un effectif sous-dimensionné sans intérieur dominant, les Angelenos ont tout simplement la meilleure défense de la NBA sur le mois écoulé avec seulement 106,9 points encaissés. Comme le disaient les fans des Lakers lors de la réception de Dallas : merci Nico !