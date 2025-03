LaMelo Ball, Bridges : Pourquoi les Hornets vont peut-être faire le ménage cet été

Voilà neuf ans que les Charlotte Hornets n’ont plus joué les playoffs. La reconstruction opérée en 2020 avec l’arrivée de LaMelo Ball, troisième choix cette année-là, n’a pas vraiment fonctionné. Pour preuve, cinq saisons plus tard, la franchise de Caroline du Nord se retrouve à nouveau en position de drafter très haut. Il y a eu quelques hauts, avec notamment deux qualifications au play-in et un exercice à 43 victoires en 2022. Mais l’élan s’est vite coupé et le club semble au bord d’un nouveau lifting majeur.

Selon Hoopshype, plusieurs dirigeants vont surveiller de près la situation de Ball cet été. Certains s’attendent donc à un transfert du meneur. Je militais déjà pour une telle hypothèse si jamais les Hornets venaient à piocher en premier, voire même en deuxième, en juin prochain. Ils auraient alors l’opportunité de mettre la main sur Cooper Flagg ou Dylan Harper.

Un transfert de LaMelo Ball me paraît encore plus pertinent si Flagg rejoignait Charlotte. L’organisation aurait alors un niveau visage autour duquel construire et ce serait alors peut-être le meilleur moment de se séparer de Ball, quand sa valeur est encore haute… elle doit être haute, non ? Quoique… en est-on vraiment sûr ? Il y aura forcément des équipes intéressées mais la demande pourrait se limiter à quelques franchises de milieu de tableau à même de vouloir passer un cap. Là, de tête, on peut penser aux Raptors, Bulls, Kings, Magic, éventuellement aux Clippers et aux Timberwolves. Et encore, pas sûr qu’elles fassent toutes une offre.

La blessure la plus bête et poissarde de l’année est pour LaMelo Ball

On peut penser qu’un joueur qui compile 26 points, 5 rebonds et 7 passes de moyenne aura forcément de la valeur. Ça fait quatre saisons qu’il enchaîne à plus de 20 points par match et il n’a même pas encore fêté ses 24 ans. Mais de l’autre côté, il est souvent blessé. Et même si les Hornets vont récupérer plusieurs assets, ils ne chopperont pas autant de tours de draft que ce que l’on pourrait imaginer pour un All-Star de 23 ans en 26-5-7 qui est sous contrat sur plusieurs saisons.

LaMelo Ball a joué 36 et 22 matches sur les deux dernières saisons. Il est à 38 apparitions depuis la reprise en octobre. C’est un maestro très spectaculaire mais qui ne rend pas forcément les autres meilleurs, qui n’élève pas complètement le niveau de jeu de son équipe jusqu’à présent et qui n’a encore jamais vraiment montré l’attitude d’un leader. Ça changera peut-être un jour mais rien n’indique que ça va aller en s’arrangeant.

Miles Bridges est aussi susceptible d’être tradé. Il va être payé un peu plus de 20 millions sur les deux prochaines saisons et c’est une somme abordable pour un ailier polyvalent. Il pourrait y avoir plusieurs équipes sur le coup.

En se débarrassant des deux joueurs centraux d’un projet qui n’a jamais vraiment décollé, les Hornets pourraient donc ensuite se reconstruire autour de Brandon Miller et de la prochaine star draftée, Cooper Flagg, Dylan Harper ou Ace Bailey si la franchise pioche parmi les trois premiers choix. On peut comprendre la tentation de vouloir faire jouer LaMelo avec l’un de ces gars-là, au moins pour voir ce que ça donne, mais c’est sans doute le meilleur moment pour repartir encore une fois de zéro ou presque.