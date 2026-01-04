Le bilan inquiétant des Knicks en l’absence de Josh Hart

Les Knicks ont perdu 3 des 5 matches disputés depuis la blessure à la cheville de Josh Hart. Dont 3 de suite. Plus inquiétant encore, ils ont pris 125 points ou plus à chaque fois, à l'exception du match contre les Hawks. Mike Brown donne l'impression de ne pas savoir exactement sur quel joueur se tourner pour compenser l'absence de son soldat : il a débuté un temps Mohamed Diawara avant de se tourner vers d'autres joueurs et de retenter de faire jouer Mitchell Robinson dans le cinq majeur hier. Là aussi sans succès.

New York va défier Detroit au prochain match, avec l'ambition de se rapprocher de la première place détenue par les Pistons. Surtout que les Knicks sont désormais talonnés de près par les Celtics, vainqueurs de 7 de leurs 8 derniers matches et qui ne possèdent qu'une victoire de moins que les joueurs de Manhattan.

Josh Hart tourne à 12,3 points, 49% aux tirs, 39% à trois-points, 8 rebonds et 5 passes cette saison, tout en affichant un Net Rating de +5,7 sur 100 possessions.