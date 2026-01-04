CQFR : Jaylen Brown fantastique pour arrêter les Clippers !

Tous les scores en NBA

Timberwolves @ Heat : 125-115

Sixers @ Knicks : 130-119

Hawks @ Raptors : 117-134

Hornets @ Bulls : 112-99

Trail Blazers @ Spurs : 115-110

Rockets @ Mavericks : 104-110

Jazz @ Warriors : 114-123

Celtics @ Clippers : 146-115

- Il fallait une performance d'exception pour battre des Clippers en pleine forme. Parce qu'en ce moment, partout où il passe, Kawhi Leonard est habituellement le meilleur joueur sur le terrain. Mais pas hier soir. Il est tombé sur un os. Un os nommé Jaylen Brown. La star des Celtics délivré l'un des meilleurs matchs de sa carrière, en égalant d'ailleurs son record personnel en NBA. 50 pions et une superbe victoire de Boston à Los Angeles (146-115). Impressionnant d'efficacité, il a converti 18 de ses 26 tentatives. Tous ses coéquipiers ont globalement fait preuve d'adresse et les Celtics ont inscrit 24 paniers à trois-points, dont 6 pour Brown et 5 pour Derrick White (29 points).

La partie était encore serrée à la pause et Jaylen Brown a alors mis 19 points dans le troisième quart-temps pour mettre les siens au contrôle. Les Clippers n'ont pas su riposter, à l'image d'un Leonard limité à 22 points. Les Celtics, décidément en grande forme, ont gagné 7 de leurs 8 derniers matches et ils se rapprochent de la deuxième place à l'Est.

- Le quatuor excitant des Sixers commence à bien tourner. Troisième victoire de suite pour Philadelphia, une nouvelle fois porté par Tyrese Maxey, Joel Embiid, VJ Edgecombe et Paul George. Le meneur All-Star a claqué 36 points tandis qu'Embiid et Edgecombe en ont marqué 26 pour aller s'imposer au Madison Square Garden contre les Knicks (130-119). PG a mis 15 points. Cette victoire confirme la belle période actuelle des Sixers, avec un Embiid bien physiquement, de plus en plus en rythme et même auteur de son premier dunk cette saison.

- Coup d'arrêt pour le Heat, stoppé par les Timberwolves samedi soir. Minnesota a mis fin à la série de 4 victoires consécutives des Floridiens en s'imposant à l'extérieur, 125-115. Anthony Edwards s'est racheté de son coup d'humeur lors du match précédent en inscrivant 33 points tandis que Naz Reid a encore signé une très belle performance en sortie de banc en plantant 29 points, dont 20 en seconde période. Julius Randle et Rudy Gobert ont chacun compilé un double-double : 23 points et 10 rebonds pour le premier, 13 points et 12 rebonds pour le deuxième. En plus de la défaite, le Heat a aussi perdu Jaime Jaquez sur blessure.

- Les Rockets ont perdu Alperen Sengun (cheville) dès la première minute de jeu et ils ont ensuite subi la loi d'Anthony Davis en l'absence du Turc. AD a mené Dallas à la victoire contre son voisin texan en cumulant 26 points, 12 rebonds et 5 blocks. Les Mavericks ont mené la majeure partie de la rencontre et ont même compté jusqu'à 17 points d'avance au début du quatrième quart-temps. Houston est revenu sous l'impulsion des 34 points de Kevin Durant mais sans réussir à repasser devant. Max Christie a fini avec 24 points pour Dallas.

- Les Spurs ont souffert sans Victor Wembanyama et ils se sont inclinés contre des Blazers pourtant eux aussi privés de plusieurs joueurs. Deni Avdija a mené les débats en postant 29 points, 11 rebonds et 10 passes. Donovan Clingan a profité de l'absence du Français pour museler la raquette (24 points, 10 rebonds) et Toumani Camara a ajouté 20 points pour Portland.

- Les 61 points compilés par Nickeil Alexander-Walker (31) et Jalen Johnson (30) n'ont pas suffi face aux 78 points du trio J Barrett (29) - Brandon Ingram (29) - Scottie Barnes (20). Toronto a battu Atlanta (134-117) en prenant le large dans le quatrième quart-temps. Les Canadiens ont notamment passé un 16-0 dans le money time pour aller chercher cette victoire à domicile. Zaccharie Risacher a joué 30 minutes et il a inscrit 9 points en shootant à 3 sur 11. Même sans Trae Young, les Hawks ont encore une fois encaissé plus de 125 points.

- Les Warriors ont pu compter sur les 31 points de Stephen Curry pour s'imposer contre le Jazz (123-114) malgré les 35 points de Lauri Markkanen en face. Draymond Green a encore une fois été expulsé.

- Charlotte l'a emporté à Chicago dans le sillage des 26 points et 14 rebonds de Miles Bridges. Brandon Miller a lui marqué 22 points. Kon Knueppel et LaMelo Ball ont ajouté respectivement 18 et 17 points.