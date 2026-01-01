Sanction à venir pour Anthony Edwards ?

Les matches à Atlanta sont toujours un peu spéciaux aux yeux d’Anthony Edwards, originaire du coin. L’arrière All-Star avait fait venir ses amis et sa famille, notamment son grand-père. Il devait forcément être frustré de voir son équipe prendre une rouste contre les Hawks devant tout ce beau monde. Surtout que lui faisait son match. Il a planté 30 points mais les Timberwolves étaient tout de même menés de 29 points à un peu moins de 8 minutes de la fin de la partie. Moment où son coach Chris Finch a pris un temps mort et agiter le drapeau blanc en sortant tous ses cadres.

Une décision qui n’a pas plu à Edwards. Sans doute voulait-il encore jouer pour régaler les siens. Mais l’entraîneur en a décidé autrement et le jeune homme, en colère, a balancé sa serviette avant de prendre la décision de quitter le banc et de rejoindre le vestiaire. Il n’a pas non plus parlé à la presse après la rencontre.

Un geste qui illustre surtout sa frustration mais qui montre aussi des signes d’immaturité ou d’égoïsme dans cette situation précise. Finch n’a pas apprécié et a précisé qu’il aurait aimé qu’Anthony Edwards reste sur le banc pour encourager ses coéquipiers. Est-ce que son attitude sera suffisamment pour entraîner une suspension décidée par sa franchise ? Peut-être que les Wolves n’iront pas jusque là mais il devrait au moins écoper d’une amende.

