CQFR : Champagnie prend feu, McCollum et Banchero clutch

Les résultats de la nuit en NBA

Warriors @ Hornets : 132-125

Wolves @ Hawks : 122-126

Magic @ Pacers : 112-110

Suns @ Cavs : 113-129

Pelicans @ Bulls : 118-134

Knicks @ Spurs : 132-134

Nuggets @ Raptors : 106-103

Wizards @ Bucks : 114-113

Blazers @ Thunder : 95-124

Victor Wembanyama blessé, San Antonio en alerte

- Les Spurs ont tremblé après la blessure de Victor Wembanyama contre les Knicks. Alors qu'il réussissait un match de haut niveau (31 pts, 13 rbds en 24 min), le Français s'est blessé au genou gauche après un rebond et les fans ont cru au pire... jusqu'à ce que Wembanyama lui-même vienne rassurer tout le monde en expliquant qu'il aurait presque pu rentrer si le staff ne lui avait pas déconseillé. Toujours est-il que sans sa star, San Antonio a renversé les Knicks avec un match surnaturel de Julian Champagnie, auteur de... 11 paniers à 3 points et de 36 points, son record en NBA. Une performance qui a aidé les Spurs à s'imposer et à reprendre leur marche en avant après deux défaites. Là où certains ont sorti le champagne, les Spurs ont sorti le Champagnie !

Mohamed Diawara était à nouveau titulaire pour New York mais n'a joué que 6 minutes (6 pts). Guerschon Yabusele est lui entré 9 minutes (2 pts à 1/1).

- Les Hawks ont mis fin à leur série de 7 défaites de suite en dominant Minnesota. Trae Young n'était pas là, ce qui va renforcer les rumeurs de trade, au contraire de Kristaps Porzingis, fondamental en sortie de banc avec 16 points en 17 minutes pour son retour. Atlanta a fait un écart dans le 2e quart-temps et n'a plus relâché son étreinte. Jalen Johnson (34 pts), Onyeka Okongwu (17 pts) et Dyson Daniels (11 pts, 8 rbds, 9 asts) ont fait la différence face aux 30 points d'Anthony Edwards. Rudy Gobert a apporté 6 points et 11 rebonds.

- Pour leur premier match depuis la blessure de Nikola Jokic, les Nuggets sont allés s'imposer à Toronto. Peyton Watson (24 pts), Jamal Murray (21 pts) et Jonas Valanciunas (17 pts) ont fait de leur mieux pour tenter de compenser l'absence du triple MVP. Brandon Ingram va faire des cauchemars sur le dernier tir du match sur lequel il pensait avoir envoyé le match en prolongation, avant que les arbitres ne décident de l'invalider parce que le buzzer a retenti quelques millisecondes avant que le ballon ne quitte les mains de l'ailier des Raptors. Malheureusement pour Denver, Valanciunas a rejoint l'infirmerie dans le 3e quart-temps à cause d'une blessure au mollet...

- Toutes les conditions étaient réunies pour que Milwaukee gagne un 3e match de suite pour la première fois de l'année. Raté ! Les Bucks ont perdu à domicile contre Washington, sur un game winner à 1 seconde de la fin de CJ McCollum. Les 33 points de Giannis Antetokounmpo n'ont pas suffi. Alex Sarr (20 pts, 11 rbds, 4 blks) a été très bon pour les Wizards et s’est meme offert un contre clutch sur Giannis. Bilal Coulibaly a ajouté 10 points.

CJ MCCOLLUM WINS IT FOR THE WIZARDS ‼️ HE SENDS WASHINGTON INTO THE NEW YEAR WITH A CLUTCH WIN. pic.twitter.com/vzmG40KGEY — NBA (@NBA) January 1, 2026

- Paolo Banchero (29 pts, 10 rbds) a inscrit le panier de la gagne pour le Magic face à Indiana. L'intérieur d'Orlandoa contribué au comeback de son équipe, menée de 10 points dans le 3e quart-temps.

PAOLO BANCHERO WINS IT FOR ORLANDO 🔥 Faces up.

Powers through contact.

BUCKET. pic.twitter.com/DB7hnPbQqA — NBA (@NBA) December 31, 2025

- Shai Gilgeous-Alexander n'a eu besoin que de trois quart-temps pour inscrire 30 points et guider OKC vers un succès net à domicile face à Portland. En face Sidy Cissoko a encore fait bonne impression : 19 pts à 7/10. Rayan Rupert a lui joué 12 minutes pour 2 points et 4 rebonds.

- Les Warriors ont gagné à Charlotte pour le traditionnel retour de Stephen Curry dans sa ville d'enfance. Le meneur de Golden State a marqué 26 points pour offrir une 5e victoire en 6 matches. Moussa Diabaté (0 pts, 8 rbds) est resté muet en attaque, au contraire de Tidjane Salaün (6 pts).

- Les Cavs ont battu les Suns grâce à une grosse fin de match de leur part, avec 34 points de Donovan Mitchell pour stopper la série de victoires (4) de Suns.

- Sans Josh Giddey, ni Coby White, les Bulls ont trouvé le moyen de battre New Orleans. Isaac Okoro (24 pts), Tre Jones (20 pts, 12 asts) ont été précieux.