Victor Wembanyama blessé, San Antonio en alerte

« I am fine », assurait Victor Wembanyama, d’abord à son coéquipier Stephon Castle venu le relever, puis au public acquis à sa cause. Les San Antonio Spurs vont croiser les doigts et espérer que le pressentiment de la superstar française est le bon. En effet, le jeune homme s’est encore blessé, cette fois-ci au genou, à l’occasion de la victoire de son équipe contre les New York Knick la nuit dernière.

C’est en bataillant pour un rebond que Wembanyama est visiblement mal retombé. Il s’est immédiatement tenu le genou. Mais une fois sur pied, il a réussi à marcher sans assistance mais donc en boîtant vers le banc puis les vestiaires. Il restait alors plus de 10 minutes à jouer dans le quatrième quart-temps et ses coéquipiers couraient après le score. Ils ont fini par s’imposer sans leur intérieur All-Star.

La victoire ne dissipera pas l’inquiétude autour de l’état de santé du joueur. La franchise n’a pour l’instant rien communiqué sur sa blessure. On peut imaginer qu’il s’agit d’une petite entorse ou d’une hyperextension du genou, ce qui serait l’un des scénarios les plus optimistes. Dans tous les cas, le natif du Chesnay semble parti pour manquer des matches.

Il en a déjà raté 12 en raison d’un pépin au mollet plus tôt dans la saison et sera bientôt inéligible pour le MVP, le DPOY ou même une sélection dans une All-NBA Team. Les Spurs s’en fichent probablement des trophées et tiennent surtout à ce qu’il évite une blessure grave afin de pouvoir tenir son rang lors du reste de la saison et ensuite en playoffs.

Victor Wembanyama a compilé 31 points et 13 rebonds en seulement 24 minutes avant de sortir.