Le match des Knicks stoppé par un incident… de vomi

On a déjà connu des interruptions de match pour des intrusions ou pour des boissons gazeuses ou alcoolisées renversées sur le parquet. Le coup du vomi, courtside, par un comédien célèbre, c'est en revanche une première. On n'a pas encore de nouvelles de l'état de santé de Tracy Morgan, ancien membre du SNL, mais il a quitté le Madison Square Garden en fauteuil roulant, après avoir abondamment renvoyé son dernier repas et saigné du nez.

Le match a donc été arrêté vers la moitié du 3e quart-temps, alors que les Knicks menaient de 6 points. Une fois la situation gérée, la rencontre a repris et New York a passé un 24-6 pour finir cette période.

Les plus moqueurs sur les réseaux ont émis l'hypothèse que c'est la qualité de jeu du Miami Heat, qui a perdu son 8e match de suite pour la première fois depuis le début du mandat d'Erik Spoelstra, qui avait donné mal au coeur de Tracy Morgan, auquel on souhaite un prompt rétablissement. Mais il est malheureusement plus probable que l'incident soit lié à ses problèmes de santé, le comédien étant diabétique et ayant reçu une greffe de rein par le passé.

On vous épargnera donc la photo ou la vidéo de l'incident en question.

CQFR : Denver surprend les Warriors, un vomito à New York