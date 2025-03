Le propriétaire des Mavs Patrick Dumont essaye d’expliquer le trade de Luka Doncic et c’est absolument catastrophique

« Je ne sais pas si vous vous souvenez mais nous n’étions pas compétitifs au moment de la deadline l’an dernier. Nous n’étions pas une équipe de playoffs. Nous avons alors réussi à reconstruire notre roster et à former un groupe très compétitif qui a eu le meilleur bilan NBA après la deadline. Nous sommes allés jusqu’en finales et nous n’avons pas gagné et nous avons dû réfléchir à comment faire progresser notre équipe. Nous nous sommes rendus compte que nous n’avons pas passé un cap cette saison, contrairement à d’autres formations que nous avions battus. Donc notre décision a été motivée par le futur. Si vous regardez notre effectif aujourd’hui, nous avons le sentiment qu’il peut rivaliser avec les meilleures équipes. »

Pitié que quelqu’un interdise aux membres officiels des Dallas Mavericks d’essayer de justifier l’injustifiable. C’est de pire en pire. Donc, là, Patrick Dumont, qui gère la franchise, essaye de faire comprendre que les acteurs majeurs de la bonne deuxième moitié de saison des Mavs l’an passé sont d’abord PJ Washington et Daniel Gafford. Il est évident qu’ils ont énormément contribué. Mais Luka Doncic a mené Dallas en finales de Conférence déjà en 2022 avec un groupe complètement différent. Le premier facteur, c’est lui !

Ensuite, les Texans ont perdu la finale. OK. Ils se sont demandés comment faire mieux. OK. Et la conclusion, c’est de se séparer de leur meilleur joueur ? Mais ??? Et il parle encore de futur en évoquant le trade d’une superstar de 25 ans pour une autre de 31 balais, qui plus est moins forte et encore plus souvent blessée ?

Et non, l’effectif des Mavericks n’est pas du tout taillé pour rivaliser avec les meilleures équipes de la ligue aujourd’hui, même au complet. C’est une équipe solide en théorie, éventuellement un outsider. Mais pas un favori au titre.