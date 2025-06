LeBron, cette nouvelle stat folle sur sa longévité

LeBron James va disputer sa 22e saison en NBA à la rentrée. Ce qui rend cette longévité encore plus irréelle, c’est qu’il est désormais le dernier joueur actif parmi les 1st picks… de huit années consécutives de Drafts, en comptant la sienne. Tous les n°1 de 2004 à 2010 sont à la retraite. LeBron, lui, continue d’empiler les saisons, les points, et les records.

Dwight Howard, Andrew Bogut, Andrea Bargnani, Greg Oden, Derrick Rose, Blake Griffin et John Wall ont tous rendu leur tablier pour des raisons diverses et variées. Tous ont connu leur heure, mais aucun n’a réussi à tenir la distance. Certains ont été fauchés par les blessures (Oden, Rose), d’autres ont simplement décliné ou quitté la NBA (Bargnani, Howard).

Le paradoxe, c’est que ces joueurs étaient tous censés incarner l’avenir de la ligue. Mais 20 ans après avoir été choisi en 1ère position, c’est LeBron qui est toujours là, toujours All-Star, toujours potentiellement All-NBA. Il a vu passer des générations entières de talents annoncés comme les nouveaux visages de la ligue.

Il faut attendre 2011 et un joueur que LeBron James connaît bien, Kyrie Irving, choisi en #1 par Cleveland huit ans après LeBron pour trouver un joueur toujours en activité. Après avoir remporté ensemble le titre le plus improbable de l’histoire moderne en 2016, ils sont désormais les deux seuls n°1 de Draft encore actifs sur les cuvées entre 2003 et 2011. Fait amusant aussi, c'est Anthony Davis, avec lequel LeBron a gagné en 2012 dans la bulle, qui a été drafté en 2012 et est aujourd'hui coéquipier de Kyrie Irving à Dallas...

LeBron est une anomalie temporelle. Il a joué contre Jordan, Kobe, Duncan, Durant, Curry, Jokic, Wembanyama… Il est à la fois l’héritier, le rival et l’ancêtre de toute une lignée de stars.