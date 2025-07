On s’est beaucoup moqué de Jayson Tatum qui a copié plusieurs de ses illustres prédécesseurs en conf de presse ou au moment de célébrer les titres. Eh bien, on pourrait dire que même quand il s’agit de copier, il copie… LeBron James en l’occurence.

On savait déjà que sa fameuse expression « take my talents » avait déjà été utilisée par d’autres sportifs. Et dans le cadre d’une conf’ de presse pour annoncer la future étape/destination de sa carrière, c’est Kobe Bryant qui l’a semble-t-il utilisé en premier. Et inspiré LeBron James ?

« I’ve decided to take my talent to the NBA », avait lâché Kobe Bryant à l’issue de sa carrière en lycée, en laissant un temps avant de dire « the NBA ».

Eh bien, visiblement, il n’y a pas que Kobe dont il s’est inspiré. Michael Jordan a également été une source d’inspiration. Et c’est lors d’une sortie tout aussi mémorable que le « take my talents » qu’il a copié la légende des Chicago Bulls :

En 1996, Michael Jordan avait déjà utilisé le même principe. C’était lors de la parade pour célébrer le quatrième titre des Bulls :

« Je veux qu’on se souvienne de nous comme de champions, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas même quatre fois », avait-il annoncé aux fans.

Bon, la différence c’est qu’ils en avaient déjà gagné quatre. Et que dans l’euphorie, c’était sa manière de dire qu’ils comptaient bien aller en chercher plus. Côté Miami Heat, avant même d’aller en gagner, ça disait que ça ne se contenterait pas de un, deux, … ou même sept.

Ça a lui a été reproché, mais c’était rien de grave, il s’agissait de faire kiffer la Heat Nation. Surtout que c’est le speaker qui lui a tendu la perche. Quoique, il y a moyen que tout ait été prévu à l’avance, pour aboutir à cette phrase.

Même s’il y a des chances que ce soit des coïncidences (même si un LBJ est connu pour ne rien laisser au hasard), c’est amusant que des deux déclarations de LeBron qui ont le plus fait jaser soient fortement similaires à des déclarations de Kobe Bryant et Michael Jordan… LeBron, the original Jayson Tatum ? (Celle-là, je l’ai lue sur les internets, comme quoi, tout le monde copie…)

