LeBron James veut un nouvel Award NBA : l’OPOY

Dans une discussion avec Steve Nash dans leur podcast Mind The Game, LeBron James a évoqué une idée plutôt intrigante. L’introduction en NBA d’un nouveau trophée, qui existe en NFL. Celui d’Offensive Player of the Year.

« J’ai pensé à comment la NFL fait à la fois l’Offensive Player of the Year et le MVP », a expliqué LeBron James. « Je pensais que ça pourrait être quelque chose qu’on fait dans notre ligue. Nommer un Offensive Player of the Year et un MVP. Je ne dis pas qu’il faudrait le faire, mais c’est quelque chose qui pourrait être cool. En NFL, ils font l’Offensive Player of the Year, le Defensive Player of the Year et le MVP. »

Intéressant, car comme le souligne Steve Nash, dans le basket il y a le trophée de meilleur défenseur et le MVP uniquement, ce qui contribue à rendre ce dernier plus nébuleux. Que récompense-t-on ?

« Il n’y a pas de critère réel pour le MVP », constate Steve Nash. « En général, on l’associe en partie avec le succès collectif, ce qui est une bonne chose. Mais c’est nébuleux car on ne sait pas exactement. Des fois il y a une narrative qui se forme, ou il y a une opinion populaire qui se développe. Peut-être que c’est comme cela que ça doit être. »

LeBron James abonde :

« Ça change. Est-ce que le MVP est le meilleur joueur ? Le joueur qui a eu la meilleure saison avec sa team - et peut-être que, ça, c’est l’Offensive Player of the Year ? Ou est-ce simplement le meilleur joueur dans la ligue ? Statistiquement, c’était le meilleur joueur dans la ligue. Evidemment, vous n’allez pas avoir quelqu’un dans cette liste dont l’équipe n’a pas réussi à faire les playoffs. Je ne sais pas, ça change tout le temps. »

Pour Steve Nash, c’est pour cette raison que ce nouveau trophée serait intéressant :

« C’est intéressant parce que ça aiderai à mieux définir les trophées. Parce que tu peux être dans une équipe mauvaise, avoir une saison offensive incroyable et tu pourrais gagner l’Offensive Player of the Year. Et vice-versa, tu pourrais ne pas avoir la meilleure saison dans la ligue, mais être en même temps le plus valuable en emmenant ton équipe vers de nouvelles hauteurs. »

Un tel trophée pourrait donc permettre d’éviter la confusion et le flou qui parfois entoure le concept de MVP. Et de recentrer cet Award sur la notion de « valuable ».

Ou pas. En tout cas, ce ne serait pas si simple. Si on reprend le débat de cette année entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic, pas sûr par exemple que l’OPOY et le MVP soient incontestables. Les partisans de SGA penseraient probablement qu’il a réussi la meilleure saison offensive ET qu’il est le MVP. Idem pour ceux de Jokic dont justement la saison offensive n’avait aucun sens.

Et distinguer lequel des deux est le plus « valuable », au sens le plus pur du terme, pour son équipe serait tout aussi compliqué.

Mais à défaut de régler le débat de l’année passée, l’introduction d’un OPOY en réglerait probablement d’autres, dans des courses un peu moins serrées. Ça aurait aussi l’avantage de pouvoir récompenser deux joueurs la même saison. Surtout, le trophée de MVP devrait récompenser réellement le MVP de la saison. Et, là pour le coup, on éviterait de tomber dans les « machin l’a déjà eu 3 fois, ça pourrait être sympa de le donner à truc qui a lui aussi fait une belle saison »…

