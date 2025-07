LeBron James, un immense « farewell tour » garanti ?

A 40 ans, LeBron James se rapproche inévitablement de la fin de sa carrière. Depuis de nombreuses années, l'ailier des Los Angeles Lakers repousse, encore et encore, les limites en limitant l'impact d'un déclin inexorable.

Cependant, le King ne sera pas éternel sur les parquets NBA. Et un départ en retraite de LBJ commence à susciter des discussions. Pour Chris Fedor, insider bien installé à Cleveland, la fin de carrière de James ne prendra personne par surprise.

Pourquoi ? Car selon lui, la superstar va organiser un immense "farewell tour" pour célébrer sa légende.

"La seule chose que je peux dire, par rapport à tout ce que je sais sur LeBron et mes conversations avec son entourage, je crois qu'il va faire savoir son départ en retraite avant de le faire. Il ne jouera pas sa dernière année puis arrêtera d'un coup à l'intersaison.

LeBron James veut le package complet. Il veut sa tournée d'adieu. Il veut revivre tous les moments vécus contre toutes les franchises. Et il veut aussi le faste et le glam qui accompagne le départ à la retraite de l'un des plus joueurs de l'histoire", a-t-il expliqué.

Est-ce qu'un grand "farewell tour" peut-être compatible avec les ambitions sportives affichées par LeBron James ? En tout cas, avec la fin du contrat du King aux Lakers en 2026, une éventuelle retraite risque de faire beaucoup parler...

