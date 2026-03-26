LeBron James appreciation post

J'ai pile un an d'écart avec LeBron James. Autant dire que j'ai grandi avec lui et pu voir toute sa carrière. Il a beau être un des meilleurs basketteurs de l'histoire, je ne l'ai jamais vraiment apprécié, allant même jusqu'à le détester après The Decision. Pourtant je me retrouve à écrire cette session.

LeBron n'a plus rien à prouver à personne, il a tout gagné dans sa carrière. Partout où il est passé. Il en est à sa 23e saison dans la ligue et joue encore à un niveau fantastique. Le mois dernier, Basketsession le classait 24e dans leur top 50 des meilleurs joueurs NBA actuels. La semaine dernière, il plantait 30 points aux Rockets et un triple double au Heat le lendemain lors d'un back to back. A 41 ans!

A 41 ans. Et c'est là où je veux en venir. Tout le monde, au bout de quelques années dans le monde du travail peut comprendre qu'une lassitude apparaisse et avec, une baisse de motivation. Avec un compte en banque rempli pour faire vivre sa famille sur 100 générations, cette lassitude pousse logiquement l'humain à faire autre chose. Lui n'est pas lassé. Son amour du jeu reste indéfectible et c'est beau à voir.

Ses détracteurs diront que ce sont surtout son ego et sa fameuse legacy qui le poussent à continuer. Je ne le crois pas. Sa légende est écrite. Il aurait pu arrêter il y a 5 ans ou il y a deux ans après les J.O, que ça ne changeait rien. Les lignes supplémentaires qu'il écrit ne feront pas passer sa legacy dans une autre dimension.

A 41 ans, il saute moins haut, court moins vite. Indéniablement. Cependant il plante encore des tomars que même dans nos rêves on arrive pas à réaliser et joue 34 et 38 minutes contre deux équipes playoffables en back to back. Dans une NBA qui va plus vite que jamais. Ceci est un exploit. Je comprends que toute personne de moins de 35 ans estime qu'utiliser "exploit" est typique de l'hyperbole dans le domaine sportif. Je ne pense pas que ce soit le cas.

Il dépense beaucoup d'argent pour rester en forme et est génétiquement avantagé, bien sûr. Mais il a 41 ans ! Il arrive à un âge où quand tu te lèves le matin et que t'as mal nulle part, c'est que t'es mort. Lui se lève, a mal, met son maillot n°23 des Lakers et domine des mecs de 25 ans.

Voilà pourquoi, j'ai beau ne toujours pas réussir à l'aimer, je n'en demeure pas moins admiratif. Bravo M. LeBron James.