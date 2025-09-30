Séance photo des Lakers : Rui Hachimura passe en mode stand-up en lançant à LeBron James, qui pose avec son fils Bronny : « Pourquoi tu sors avec la mère de ton coéquipier ? »

Réponse immédiate de LeBron : un doigt d’honneur, sourire en coin. Tout le monde rigole, personne ne s’offusque, c’est du vestiaire, version media day.

Not Rui to LeBron: "Why you goin out with your teammate's mom?" pic.twitter.com/eYTqVFoh07 — NBA Memes (@NBAMemes) September 30, 2025

Trois secondes de chambrage, zéro drama. Rui chambre, Bronny rit (un peu), LeBron joue le jeu. Fin de l’histoire… et reprise tranquille du shooting. À L.A., l’alchimie se travaille aussi avec des vannes bien placées.

Clin d’œil à l’ancienne rumeur visant Delonte West et Gloria James ? Nannnnnnn

Petit rappel pour ceux qui ont manqué l’épisode : au printemps 2010, une rumeur virale affirmait que Delonte West, alors coéquipier de LeBron à Cleveland, aurait eu une relation avec la mère de la star, Gloria James. L’histoire avait tourné en boucle sur les blogs et forums, sans preuve, avant d’être démentie publiquement : West l’a niée à plusieurs reprises, et des médias ont documenté le caractère non corroboré de cette rumeur devenue meme NBA. Autrement dit : une vieille histoire d’Internet, pas un fait.

Mais bon, connaissant cette histoire (ou pas), cette blague de Rui aurait pu mal tomber ou être mal reçue par le King ^^

La vidéo de la séquence avec LeBron, Bronny et Hachimura :