LeBron James, Bronny, une blague et un doigt pour Rui 🖕

Séance photo des Lakers : Rui Hachimura passe en mode stand-up en lançant à LeBron James, qui pose avec son fils Bronny : « Pourquoi tu sors avec la mère de ton coéquipier ? »

Réponse immédiate de LeBron : un doigt d’honneur, sourire en coin. Tout le monde rigole, personne ne s’offusque, c’est du vestiaire, version media day.

Trois secondes de chambrage, zéro drama. Rui chambre, Bronny rit (un peu), LeBron joue le jeu. Fin de l’histoire… et reprise tranquille du shooting. À L.A., l’alchimie se travaille aussi avec des vannes bien placées.

Clin d’œil à l’ancienne rumeur visant Delonte West et Gloria James ? Nannnnnnn

Petit rappel pour ceux qui ont manqué l’épisode : au printemps 2010, une rumeur virale affirmait que Delonte West, alors coéquipier de LeBron à Cleveland, aurait eu une relation avec la mère de la star, Gloria James. L’histoire avait tourné en boucle sur les blogs et forums, sans preuve, avant d’être démentie publiquement : West l’a niée à plusieurs reprises, et des médias ont documenté le caractère non corroboré de cette rumeur devenue meme NBA. Autrement dit : une vieille histoire d’Internet, pas un fait.

Mais bon, connaissant cette histoire (ou pas), cette blague de Rui aurait pu mal tomber ou être mal reçue par le King  ^^

La vidéo de la séquence avec LeBron, Bronny et Hachimura :

Exprimez-vous