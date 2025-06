Pour proposer le "meilleur produit" possible, la NBA recherche toujours des évolutions. Et bien évidemment, les stars, comme LeBron James, ont une tribune pour s'exprimer. Récemment, une idée a circulé : diminuer la durée des matches de 48 à 40 minutes comme en Europe.

Dans les faits, il s'agit d'un projet extrêmement complexe à mettre en place. Pourquoi ? Tout d'abord à cause des publicités et des médias avec les contrats déjà signés. Mais aussi par rapport aux joueurs. Certains veulent garder le format à 48 minutes pour les comparaisons statistiques entre les époques.

Sur la fin de sa carrière, le King n'a pas pleinement cette préoccupation. Et lors de son podcast avec Steve Nash, il s'est dit "intrigué" par cette possibilité.

"Les matches à 40 minutes, c'est intriguant. Le match se déroule tellement vite. Dans les rencontres internationales, ce n'est pas possible de se relâcher. Et il y a donc une forme un peu d'urgence. C'est quelque chose dont on pourrait discuter.

Ce serait difficile, car cela changerait l'histoire de ce jeu et aurait un impact sur les stats et d'autres choses, mais on pourrait en discuter", a commenté LeBron James.

Dans une saison régulière à 82 matches, il y a aussi un autre avantage : protéger les joueurs. Ce projet, même difficile à appliquer, a effectivement ses aspects positifs. LBJ a également un faible pour une autre modification : la règle du goaltending. En NBA, il n'existe pas la possibilité de nettoyer le cercle.

"Et je suis aussi très intrigué par le goaltending. J'adore la règle européenne ! C'est spectaculaire, et ça n'arrive pas aussi souvent qu'on pourrait le croire. Même quand tu joues contre des internationaux, et que c'est leur règle, il y a des moments où le ballon traîne autour du cercle et tu te dis : 'Ah, j'aurais dû le prendre !' C'est plus difficile qu'il n'y paraît", a-t-il jugé.

Avec sa grande expérience, l'avis de LeBron James est bien évidemment intéressant. D'un point de vue européen, je pense qu'on comprend d'ailleurs tous sa réflexion. Et effectivement, la NBA peut avoir quelques idées à emprunter à l'Europe...