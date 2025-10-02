L’énorme dunk de Zion Williamson fait saliver les fans

En tournée à Melbourne, Zion Williamson a enflammé l’entraînement des Pelicans avec un 360° ultra propre et globalement bien véloce. Plus léger visiblement, il décolle vite, tourne fluide et repose sans forcer. Ces premières images rassurent vraiment sur sa mobilité.

Zion says hello at the open practice in Australia 👀 pic.twitter.com/hnJivyUH8y — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) October 2, 2025

Sur la séquence, l’élan est court, la montée explosive et la rotation pleine vitesse, sans coup de frein à l’atterrissage. Entre cadence de pas plus rapide et gestuelle déliée, le rendu tranche avec certaines reprises passées. Tout indique un joueur plus fluide et rapide sur ses appuis. De quoi booster l’optimisme avant les matchs NBL x NBA de cette semaine.

les Pelicans ouvrent la série NBA x NBL à Melbourne face à Melbourne United ce vendredi 3 octobre à la Rod Laver Arena, puis enchaînent contre les South East Melbourne Phoenix le dimanche 5 octobre. Parfait pour valider ces bonnes sensations de mobilité… en conditions réelles.

Highlight de l'entrainement des Pelicans :