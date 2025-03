Les Cavs et le Thunder vont-ils battre leur record de victoires ?

A 13 matchs de la fin de la saison régulière et après une campagne fantastique de la part des deux équipes, l'heure des comptes approche.

Malgré deux séries marquantes (15 puis 16 wins) les Cavs n'ont plus beaucoup de marge sur le record de la saison 2008/2009. L'équipe amenée par LB.James avait récolté 66 succès. Les Cavs ne peuvent lâcher que 2 matchs s'ils veulent terminer devant avec 67 victoires. Avec 3 défaites consécutives et des matchs à venir contre les Knicks (2 fois), les Pacers, les Clippers mais aussi Suns/Pistons et Blazzers qui se battent en cette fin de saison, c'est loin d'être fait.

Pour OKC la marge est plus importante puisque avec 4 victoires il dépasseront le record de KD et Russ (60 victoires en 2012/2013). Ils devraient même dépasser les 64 victoires de Seattle (1995/1996). Le challenge sera le 29/1 à réaliser contre la conférence Est (Bulls, Pistons et Pacers au programme). Même un 28/2 serait suffisant car le record est actuellement en 27/3 (Mavs 2006/2007 et Warriors 2015/2016). La seule défaite d'OKC contre l'Est cette saison ? Les Cavs évidemment (mais les Bucks ont aussi remporté la finale de la NBA Cup).

A noter que le Thunder n'a pas perdu 2 matchs consécutifs cette saison depuis novembre et sa série de 6 matchs sans aucun pivot.