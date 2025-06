Les Kings cherchent leur chef d’orchestre, 3 noms ressortent

À Sacramento, le départ de De'Aaron Fox a clairement redistribué les cartes et les Kings veulent maintenant un vrai meneur d’expérience pour piloter lors de la saison de transition qui s'annonce. D'après l'insider Jake Fischer trois noms reviennent avec insistance ces derniers jours : Malcolm Brogdon, Marcus Smart et Jrue Holiday. Trois profils de vétérans capables d’organiser, défendre et apporter du leadership.

Brogdon est disponible puisque Portland va encore faire du tri cet été, Marcus Smart n'est pas sur la même timeline que les autres à Washington et Jrue Holiday pourrait vite être une cible réaliste si Boston veut rééquilibrer son effectif. Dans tous les cas, les Kings savent qu’il est temps de passer à la vitesse supérieure et les choses devraient bouger de ce côté-là à l'intersaison.