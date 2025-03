Les Mavericks veulent-ils absolument faire jouer Anthony Davis contre les Lakers ?

Six semaines après son premier et unique match avec les Dallas Mavericks, Anthony Davis pourrait finalement effectuer son retour à la compétition. Touché aux adducteurs, il est récemment revenu dans le groupe et devrait reprendre à un moment donné durant le road trip actuel de l’équipe texane.

On se demande quand même s’il y a vraiment un intérêt… mais les Mavs restent en course pour le play-in après tout. Ils sont à égalité avec les Phoenix Suns, même s’ils occupent pour le moment la onzième place de la Conférence Ouest. Le problème, c’est qu’avec Kyrie Irving out pour plusieurs mois, Dallas ne peut pas vraiment espérer mieux qu’une simple qualification en playoffs. Du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire revenir AD ?

Peut-être que l’organisation veut essayer de se remettre une partie du public dans sa poche. Les supporters ont (très) très mal vécu le transfert de Luka Doncic vers les Los Angeles Lakers. Si Anthony Davis domine sur le terrain, ça pourrait leur rappeler qu’ils ont tout de même récupéré un super joueur… même si ce n’est pas du tout ça le problème du trade, encore une fois. Mais Nico Harrison ne semble pas l’avoir compris jusqu’à aujourd’hui.

Davis avait été sensationnel lors de ses débuts avec les Mavs. Il avait compilé 26 points, 16 rebonds et 7 passes en 31 minutes avant de se blesser. On peut aussi penser que les dirigeants tiennent absolument à ce qu’il soit sur le terrain pour affronter les Lakers lorsque Los Angeles et Luka Doncic passeront en ville début avril. Si Dallas gagne ce match avec un grand AD, la narration sera au moins un peu différente le lendemain de la rencontre.

Par contre, si Anthony Davis revient trop vite et se blesse à nouveau... mieux vaut ne pas y penser.