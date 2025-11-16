Les Pacers, c’est la désillusion totale en ce début de saison 2025-2026 ! Un bilan de 1 victoire pour 12 défaites, une série noire qui rappelle les pires heures des franchises en reconstruction. Sans Tyrese Haliburton, leur meneur star, et avec une infirmerie qui ne désemplit pas (Toppin, Mathurin…), l’équipe d’Indiana semble condamnée à jouer les figurants cette année. Rick Carlisle, malgré toute son expérience, ne peut rien faire face à cette hémorragie de talents indisponibles.

Et quand on voit que même un finaliste NBA peut s’effondrer aussi vite, ça rappelle à quel point la santé et la cohésion d’un groupe sont cruciales. Les Pacers, eux, ont choisi la voie du « tanking » pour viser la Draft 2026, une stratégie risquée mais parfois nécessaire pour rebondir.

