Les Pacers, la statistique très triste de ce début de saison…

Finalistes malheureux en 2025, les Indiana Pacers ont réalisé un début de saison tristement historique en 2025-2026.

Les Indiana Pacers n'y arrivent pas sur ce début de saison 2025-2026. Avec un effectif décimé par les blessures, Rick Carlisle et ses hommes se sont ainsi inclinés face aux Toronto Raptors (111-129) la nuit dernière. Il s'agit de la 12ème défaite en 13 matches pour la formation d'Indianapolis.

Et malheureusement pour cette équipe, il s'agit d'une performance historique. En effet, depuis l'exercice 1974-1975 et les Milwaukee Bucks, jamais un finaliste de la saison précédente n'avait débuté un exercice en 1-12.

A l'époque, la franchise du Wisconsin avait des circonstances atténuantes : Oscar Robertson avait pris sa retraite et Kareem Abdul-Jabbar avait rejoint les Los Angeles Lakers. Du côté des Pacers, l'explication de cette situation est très simple : les blessures.

Sans Tyrese Haliburton - blessé pendant les Finales NBA 2025 - pour l'intégralité de la saison, Indiana a "accepté" une transition. En laissant notamment partir Myles Turner cet été. Et ensuite, les pépins physiques se sont enchaînés pour des joueurs essentiels. Comme Obi Toppin ou encore Bennedict Mathurin.

Et après ce début de saison terrible, les Pacers n'ont d'ailleurs aucun intérêt à relever la tête. Avec une cuvée qui s'annonce excellente lors de la Draft NBA 2026, l'opération "tanking" semble une évidence pour revenir en force en 2026-2027.

Preview NBA : Les Indiana Pacers doivent-ils tanker ?