Finalistes malheureux en 2025, les Indiana Pacers ont réalisé un début de saison tristement historique en 2025-2026.

Les Pacers, la statistique très triste de ce début de saison…

Les Indiana Pacers n'y arrivent pas sur ce début de saison 2025-2026. Avec un effectif décimé par les blessures, Rick Carlisle et ses hommes se sont ainsi inclinés face aux Toronto Raptors (111-129) la nuit dernière. Il s'agit de la 12ème défaite en 13 matches pour la formation d'Indianapolis.

Et malheureusement pour cette équipe, il s'agit d'une performance historique. En effet, depuis l'exercice 1974-1975 et les Milwaukee Bucks, jamais un finaliste de la saison précédente n'avait débuté un exercice en 1-12.

A l'époque, la franchise du Wisconsin avait des circonstances atténuantes : Oscar Robertson avait pris sa retraite et Kareem Abdul-Jabbar avait rejoint les Los Angeles Lakers. Du côté des Pacers, l'explication de cette situation est très simple : les blessures.

Sans Tyrese Haliburton - blessé pendant les Finales NBA 2025 - pour l'intégralité de la saison, Indiana a "accepté" une transition. En laissant notamment partir Myles Turner cet été. Et ensuite, les pépins physiques se sont enchaînés pour des joueurs essentiels. Comme Obi Toppin ou encore Bennedict Mathurin.

Et après ce début de saison terrible, les Pacers n'ont d'ailleurs aucun intérêt à relever la tête. Avec une cuvée qui s'annonce excellente lors de la Draft NBA 2026, l'opération "tanking" semble une évidence pour revenir en force en 2026-2027.

Preview NBA : Les Indiana Pacers doivent-ils tanker ?

French flair
En 74-75, Kareem Abdul Jabbar était toujours à Milwaukee mais il avait manqué les 16 premiers matches de la saison.
Hydra Hoot
C'est clair qu'au vu de leur incroyable saison de l'an dernier et de cette triste défaite en finale, ça fait mal de voir les Pacers autant prendre cher cette saison. La défaite en finale, la blessure d'Haliburton et la saison vont impacter fortement le moral des joueurs soit positivement (volonté revancharde) soit négativement. On leur espère plus de chance la saison prochaine. Laissons le temps à Haliburton de pleinement se rétablir, et y a plus qu'à espérer un gros pick à la draft pour aller chercher un intérieur talentueux. Personnellement pour avoir suivit pas mal les profils de joueur de cette cuvée je pense que Caleb Wilson est le potentiel qui fit le plus parmis tous les profils présent. Il apporterais énormément à cette équipe sous l'arceau tout en restant complémentaire avec le systême de Rick Carliste (le duo avec Haliburton en pick and roll fait rêver).

Je sais que le trio de monstre de la cuvée Dybantsa, Boozer et Peterson fait rêver mais y a BEAUCOUP d'autres excellent profil et Caleb Wilson n'a rien à envier au trois autres. Je pense surtout que le feat est moins évident avec Boozer et Peterson. Dybantsa au vu du talent personne va passé son tour sur lui, même si j'aime pas trop le message qu'il renvoit, sa communication autour de sa volonté de jouer au Celtic (qui est compréhensible c'est l'enfant de Boston), peut refroidir... Sur le papier par contre ça rendrait les Pacers très fort, sur jeux rapide, avec beaucoup de contre attaque, Dybantsa c'est un profil qui fait rêver toute les équipes avec du jeu rapide.
