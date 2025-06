Les Suns ont choisi leur nouveau coach

Les Suns hésitaient encore entre deux assistants de Kenny Atkinson aux Cavaliers : Jordan Ott et Johnnie Bryant. Ils ont finalement choisi le premier nommé. Ott est réputé pour sa créativité offensive et défensive ainsi que son sens de la communication avec les joueurs. Autant d'éléments qui vont être cruciaux pour relever Phoenix, qui engage là son quatrième coach en quatre ans. Devin Booker a été impliqué dans le processus de décision et Jordan Ott était aussi son favori. On peut en conclure qu'il devrait rester dans l'Arizona. En revanche, l'organisation va désormais chercher à boucler un trade de Kevin Durant.