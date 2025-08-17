Les Los Angeles Lakers avaient un objectif prioritaire cet été : prolonger Luka Doncic. L'objectif a été atteint et permet aux Californiens de se projeter sur le long terme. Pour construire autour du Slovène, les Angelenos veulent conserver une flexibilité financière sur la durée. Pour recruter et l'épauler selon les caractéristiques de son jeu.

Une gestion qui a un impact sur le dossier Rui Hachimura. Depuis le 6 juillet, le Japonais se retrouve éligible à une prolongation de son contrat, qui expire au terme de la saison 2025-2026. Mais pour le moment, les Lakers n'ont pas approché le joueur de 27 ans pour le prolonger.

Et ce dossier ne devrait pas bouger, selon le journaliste Jovan Buha. Les Lakers veulent voir comment Hachimura évolue sur l'intégralité d'un exercice avec Doncic afin de connaître son rôle, titulaire ou 6ème homme, et ainsi trancher sur son futur.

Cette gestion des Lakers ne me surprend pas. Toutes les décisions à Los Angeles vont désormais s'effectuer sous le même prisme : est-ce le mieux pour le projet autour de Luka Doncic ? Il faut donc s'attendre à des tests. Sans trop s'engager sur le long terme si les certitudes n'existent pas.

A Rui Hachimura de réaliser une grosse saison pour rester aux Lakers et s'offrir un gros contrat.