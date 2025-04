Luguentz Dort, son discours sur une vision archaïque du DPOY 👏

Qui sera le grand gagnant du trophée de meilleur défenseur de la saison NBA 2024-2025 ? Longtemps promis à Victor Wembanyama avant sa blessure, le DPOY devrait, selon les bookmakers, revenir à Draymond Green. Candidat logique à cette distinction individuelle, Luguentz Dort ne devrait donc pas l'emporter.

Actuellement en NBA, le joueur de l'Oklahoma City Thunder est, sans le moindre doute, l'un des meilleurs défenseurs. Son profil représente un véritable cauchemar pour plusieurs stars. Et ce n'est même pas mon avis : c'est celui de Luka Doncic.

Le Canadien incarne le meilleur défenseur de la meilleure défense de la Ligue. Et même si les résultats ne sont pas encore connus, je trouve qu'il aurait dû avoir une exposition plus importante dans cette course pour le DPOY. Et j'ai apprécié son discours sur une vision "archaïque" de ce trophée.

"Beaucoup de gens peuvent le dire : le jeu a changé. Le jeu ne se limite plus à contrer des tirs à l'intérieur. Il y a tellement d'équipes qui jouent beaucoup sur le périmètre, avec des gars qui sortent des écrans, des pin-downs, et ce genre de choses, c'est dur de défendre face à ça.

C'est la seule chose que je dirais. Il y a beaucoup de choses qui se passent au périmètre et pas seulement à l'intérieur. J'ai le sentiment que des joueurs extérieurs devraient être davantage reconnus pour ce trophée", a lancé Luguentz Dort face à la presse.

Un sentiment que je partage. Il s'agit d'ailleurs pour moi d'une anomalie de voir Jrue Holiday terminer sa carrière sans un trophée de DPOY. Marcus Smart a eu cette reconnaissance en 2022, mais il s'agit d'un exemple bien trop rare dans l'histoire de cette distinction individuelle.

Le "problème" ? La perception du DPOY ne risque pas d'évoluer avec la domination - en touchant du bois pour sa santé - à venir de Wembanyama.