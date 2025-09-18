Luka Doncic avoue son obsession pour un film (un peu honteux) qu’il a vu 10 à 15 fois !

Dans une courte interview vidéo pour WSJ Magazine, Luka Doncic a lâché un aveu qui a fait sourire la planète NBA : il est fan de High School Musical. « Oui. Je l’ai probablement regardé 10 à 15 fois. J’aimais les chansons… Je regardais ça quand j’étais enfant », explique le Slovène, assumant sans détour un guilty pleasure de jeunesse.

Luka Doncic WSJ
Luka pose pour le WSJ en mode beau gosse

Le meneur des Lakers en a profité pour évoquer, du bout des lèvres, une curiosité pour le cinéma — sans se prendre au sérieux : « Peut-être un petit rôle de cinq minutes. Mais je ne sais pas vraiment si je peux être acteur », sourit-il. Le clin d’œil tombe bien : Doncic vient d’apparaître dans un spot promo NBA sur Prime Video, preuve qu’il s’amuse aussi avec son image hors parquet.

Au-delà de l’anecdote pop, ces confidences racontent une chose : L.A. veut montrer un Luka détendu, accessible et bankable, alors que la saison approche. Entre le storytelling maîtrisé et quelques punchlines bien senties, Doncic installe déjà un personnage : compétiteur féroce sur le terrain, auto-dérision assumée en dehors. Les fans des Lakers ont leur nouvelle réplique favorite ; reste à voir si, dès octobre, la bande-son changera pour un air de MVP.

