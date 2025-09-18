Luka Doncic avoue son obsession pour un film (un peu honteux) qu’il a vu 10 à 15 fois !

Dans une courte interview vidéo pour WSJ Magazine, Luka Doncic a lâché un aveu qui a fait sourire la planète NBA : il est fan de High School Musical. « Oui. Je l’ai probablement regardé 10 à 15 fois. J’aimais les chansons… Je regardais ça quand j’étais enfant », explique le Slovène, assumant sans détour un guilty pleasure de jeunesse.

Le meneur des Lakers en a profité pour évoquer, du bout des lèvres, une curiosité pour le cinéma — sans se prendre au sérieux : « Peut-être un petit rôle de cinq minutes. Mais je ne sais pas vraiment si je peux être acteur », sourit-il. Le clin d’œil tombe bien : Doncic vient d’apparaître dans un spot promo NBA sur Prime Video, preuve qu’il s’amuse aussi avec son image hors parquet.

Au-delà de l’anecdote pop, ces confidences racontent une chose : L.A. veut montrer un Luka détendu, accessible et bankable, alors que la saison approche. Entre le storytelling maîtrisé et quelques punchlines bien senties, Doncic installe déjà un personnage : compétiteur féroce sur le terrain, auto-dérision assumée en dehors. Les fans des Lakers ont leur nouvelle réplique favorite ; reste à voir si, dès octobre, la bande-son changera pour un air de MVP.

The Revenge Tour : comment Luka Doncic a repris le contrôle de son Histoire