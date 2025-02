A en écouter Nico Harrison, le General Manager des Dallas Mavericks, on aurait presque pu croire que Luka Doncic avait englouti l'intégralité des ribs du Texas et pesait 240 kg. Le Slovène, transféré aux Los Angeles Lakers ce weekend, pour ce qui est probablement le trade le plus inattendu et surprenant de l'histoire moderne en NBA, a atterri à L.A. il y a quelques heures (voir plus bas), accueilli par l'état-major des Purple and Gold.

On a souvent interprété et surinterprété la condition physique et la masse graisseuse de James Harden ou Zion Williamson ces dernières années. Et on était partants pour le faire à nouveau ce coup-ci, avec Doncic. Qu'il ne soit pas ultra-fit est un fait, mais ça n'a rien d'extrêmement illogique pour un joueur qui a manqué deux dizaines de matches et a une petite tendance à l'embonpoint. Mais là, à première vue, on n'est pas sur de l'obésité morbide qui aurait justifié - et encore - une certaine défiance de la part des Mavs.

Doncic revanchard et affûté ?

Luka Doncic a reçu la confirmation qu'il porterait le numéro 77 avec les Lakers et a pu découvrir ou redécouvrir les lieux, lui qui vient quand même quatre fois par an au minimum à Los Angeles pour y affronter les deux équipes locales.

On verra dans quelle forme il se présentera à ses premiers entraînements et à ses premiers matches avec les Lakers, mais quelque chose nous dit qu'il sera suffisamment revanchard et échaudé d'avoir dû déménager contre son gré, qu'il s'arrangera pour être affûté et, surtout, comme toujours, exceptionnel sur le terrain.