Luka Doncic, quel record de points pour lui à l’Euro ? 👀

Même si Lauri Markkanen a explosé tous les compteurs sur cette préparation, Luka Doncic reste le joueur le plus susceptible de prendre feu à l'Eurobasket 2025. Patron de la Slovénie, le meneur des Los Angeles Lakers risque de faire très mal à ses adversaires.

Durant la phase de groupes, l'ancien Madrilène va croiser la route de la Pologne, de la France, de la Belgique, de l'Islande et d'Israël. Si j'espère qu'il sera assez calme face aux Bleus, je le vois bien sortir quelques cartons offensifs.

Avec quel record de points ? Pour le Serbe Bogdan Bogdanovic, Doncic risque d'atteindre les 50 ou même les 60 points.

"Il peut battre n'importe qui dans un tournoi. Il peut atteindre 50 points, les 60... Je ne sais pas. C'est ce qui le rend spécial", a souligné le joueur des Los Angeles Clippers sur le site officiel de la FIBA.

Jusqu'à maintenant, avec son pays, Luka Doncic a réalisé sa meilleure performance face à l'Argentine lors des Jeux Olympiques 2021 : 48 points. Peut-il battre ce record ? Il en est capable. Dans un Eurobasket, le record est détenu par le Belge Eddy Terrace : 63 points (1957).

Et le Slovène (47 points face à la France en 2022) occupe déjà la 2e place. Peut-il prendre la première position ? Il va devoir sortir le grand jeu !