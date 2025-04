Mes NBA awards 2024-2025

Comme à chaque fin de saison régulière, il y a les récompenses NBA et cette année, les choix étaient plus difficiles à faire personnellement, mais voici mes élus.

Rookie of the year: Stephon Castle (Spurs)

Stephon Castle a été bon pendant toute la saison régulière, malgré la bataille pour ce titre entre lui, Risacher et Saar. Il a pris ces responsabilités lorsque Victor et Fox se sont blessés. J'avoue que j'aurais bien aimé donner le trophée à Zaccharie, mais Castle a été très régulier et ses stats sont aussi meilleures. Castle affiche une moyenne de 14,6 points ; 4,1 passes décisives ; 3.7 rebonds et 0,9 interception pendant toute la saison régulière. Les stats de Castle sont impressionnantes depuis le All-Star Game : 17,8 points, 4,8 passes, 5.1 rebonds et une interception.

Defensive player of the year : Luguentz Dort (Thunder)

Je pense qu'il faut aussi récompenser les ''petits'' qui défendent très bien. Comme Shai le dit souvent dans les CQFRs, Lu Dort est un vrai défenseur élite. Il est le joueur que personne ne veut avoir en tant que défenseur. Lu Dort a limité plein de gars au scoring et je pense qu'il mérite ce titre de défenseur de l'année même s'il a une équipe autour qui est super forte défensivement et offensivement.

Most improved player : Dyson Daniels (Hawks)

Je ne pense pas que le MIP doit être donné à un mec qui a été drafté en premier comme Cade Cunningham qui était attendu. Le MIP est un trophée assez difficile à juger et je le donnerai à Dyson Daniels. Les interceptions, les stats, le jeu... Très impressionnant.

Sixth man of the year: Payton Pritchard (Celtics)

Payton Pritchard est le meilleur remplacent et malgré le petit duel entre lui et Beasley qui fait une très bonne saison aussi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu un grand suspens pour ce trophée.

Coach of the year : Kenny Atkinson (Cavaliers)

Cette saison est historique pour les Cavs et le 15-0 du début de saison m'a beaucoup impressionné. Les Cavs ont presque le même effectif que la saison dernière et le changement de coach a permis à cette équipe de finir à la première place de l'est avec 64 victoires.

Most valuable player : Nikola Jokic (Nuggets)

En écrivant ceci, j'ai changé mon MVP à plusieurs reprises et malgré cette hésitation, j'ai envie d'avancer un argument que j'ai déjà entendu quelques fois : Que pensera-t-on dans 10 ans quand on se dira que Jokic n'a pas reçu le MVP alors qu'il est en triple double de moyenne, top 3 dans toutes les stats, etc. ? On se dirait tous que c'est un truc de fou. Quand je me pose cette question, je me rends compte que la seule chose qui désavantage Jokic est son bilan. Et si on se posait la même question pour SGA : Que pensera-t-on dans 10 ans quand SGA ne sera pas MVP, alors qu'il est dans une équipe à 68 victoires et qu'il est le meilleur scoreur de la ligue, etc. ? Maintenant, les gens doivent se rendent comptent que SGA fait l'une des meilleures saisons réalisées par un arrière alors que Jokic fait peut être la meilleure saison de l'histoire. Si SGA sera MVP, je ne serais pas choquée, mais je pense que Jokic le mériterait plus.

Voilà pour cette saison incroyable.