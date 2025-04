Mikal Bridges, 6 secondes sur le terrain, quel move d’escroc 😂

Mikal Bridges n'a toujours pas manqué le moindre match depuis qu'il est arrivé en NBA en 2018, en provenance de Villanova. L'ailier des New York Knicks a bouclé une nouvelle saison sans manquer le moindre match et surfe sur une série de 556 matches consécutifs. Alors que les Knicks n'avaient plus rien à jouer lors du dernier match de la saison régulière contre les Nets, Bridges, de mèche avec le staff new yorkais, a fait un petit move d'escroc pour prolonger sa série sans avoir à prendre de risques pour sa santé.

Titulaire, Mikal Bridges est resté 6 secondes sur le terrain, le temps de commettre une faute et d'aller immédiatement se rasseoir sur le banc...

Mikal Bridges started, committed a foul, and checked out after 6 seconds just so he could keep up his streak of games played 😭

He's currently at 556 👀 pic.twitter.com/zBHSSg1kT9

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 13, 2025