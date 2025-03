Il y a de l'inquiétude autour de Moussa Diabaté. Lors de la défaite face aux Atlanta Hawks (102-134), l'intérieur des Charlotte Hornets a été victime d'une blessure à la jambe. Incapable de poser le pied par terre au moment de quitter le parquet, le Français pourrait rater cette fin de saison 2024-2025.

Dans la foulée de cette blessure, les Hornets ont eu de nombreuses réactions face à la presse. Et elles démontrent l'importance du Tricolore de 23 ans au sein du groupe. Malgré un temps de jeu parfois irrégulier, le natif de Paris a su trouver sa place à Charlotte.

"Bien évidemment, c'est dur de voir un gars comme ça se retrouver au sol. Il a apporté un esprit de compétition contagieux et de la joie pour le jeu. Chaque fois qu'il entre sur le parquet, on a l'impression qu'il a cet impact afin d'aider et stimuler notre équipe.

C'est malheureux pour Moussa. On va évaluer sa blessure pour voir les prochaines étapes à suivre", a confié son coach Charles Lee.

"Il a été excellent pour nous. Beaucoup d'énergie, de rebonds offensifs, de défense... Il est probablement l'un des meilleurs défenseurs de l'équipe. Je prie donc pour lui et j'espère que tout va bien pour lui", a ajouté DaQuan Jeffries.

Désormais, il va falloir attendre les résultats des examens médicaux de Moussa Diabaté. En attendant, le Français pourra tout de même se féliciter d'avoir fait son trou à Charlotte. Bien évidemment, j'espère rien de sérieux pour lui.

Personnellement, j'ai très envie de le voir (même sans propagande de Shaï), en équipe de France pour l'Euro cet été. Je suis curieux de voir son apport, avec son profil si particulier, en FIBA. En sortie de banc, il peut être précieux pour apporter un second souffle.