Nadir Hifi rappelé pour l’Euro, Matthew Strazel forfait

Coup dur pour l'équipe de France à quatre jours de son entrée en matière à l'Eurobasket 2025. Frédéric Fauthoux et son staff ont annoncé dimanche, après la victoire contre la Grèce, le forfait de Matthew Strazel. Blessé, le meneur de l'AS Monaco sera remplacé par Nadir Hifi, qui faisait partie des réservistes.

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, Hifi va pouvoir vivre sa première compétition internationale officielle avec l'équipe de France. Les Bleus perdent, néanmoins, un meneur qui s'annonçait comme un élément important dans cette compétition.