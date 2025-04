Dès que Nico Harrison parle du trade de Luka Doncic, le GM des Dallas Mavericks aggrave son cas. Antoine est déjà revenu sur l'intervention médiatique du dirigeant texan. Avec un passage très remarqué avec une pique envoyée aux fans des Mavs et à la légende Dirk Nowitzki.

"Mon obligation est envers les Dallas Mavericks, je dois agir dans le meilleur intérêt des Dallas Mavericks, c'est la chose la plus importante. Certaines de mes décisions seront impopulaires, peut-être pour Dirk et peut-être pour les fans, mais mon obligation est envers les Dallas Mavericks."

Un génie de la communication non ? Déjà très peu apprécié (et c'est un euphémisme) par les supporters de Dallas, Harrison a donc choisi de se payer les fans et l'idole du public texan. Une riche idée non ? Pourtant, à la surprise générale (non), sa sortie a été très mal perçue sur les réseaux. L'ancien boss des Mavs Mark Cuban a même pris la parole.

"Dirk, c'est les Dallas Mavericks. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Personne ne devrait jamais l'oublier. Cette statue sera là pour toujours. La loyauté ne s'estompe jamais", a lancé l'homme d'affaires sur X.

Un recadrage plutôt poli. Les messages adressés à Nico Harrison par d'autres fans des Mavs ont été souvent plus crus... Depuis plusieurs mois, les limites de l'acceptable ont d'ailleurs été franchies autour du GM. Avec des menaces de mort et des situations honteuses autour de sa famille.

Mais avec sa communication, il n'arrange vraiment rien...