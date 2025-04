4 matches de Jokic à 50+ points, 4 défaites des Nuggets… peut-on en tirer une conclusion ?

Le 7 février 2021, Nikola Jokic avait marqué 50 points lors d'une défaite contre les Sacramento Kings (114-119).

Le 7 mai 2023, il avait planté 53 points lors d'une défaite contre les Phoenix Suns au deuxième tour des playoffs (124-129).

Le 7 décembre (il aime bien le 7) 2024, il en avait rentré 56 pour une défaite contre... les Washington Wizards (113-122).

Et donc la nuit dernière, 61 points malgré un revers contre les Minnesota Timberwolves (139-140).

L'échantillon est faible mais, pour l'instant, les plus gros cartons de Jokic coïncident avec des défaites des Nuggets. Ils montrent même souvent à quel point son équipe est dépendante de lui - il a joué 40 minutes consécutives contre Minnesota !

Le Serbe est le meilleur joueur du monde et il sait tout faire. Mais sa passe reste vraiment sa toute première qualité. Et l'idée, parfois, c'est de le couper des autres (dans la mesure du possible) en le poussant à scorer. Pas ou peu d'aides, pas ou peu de prises-à-deux, le laisser jouer ses 1vs1 jusqu'à ce qu'l se fatigue.

D'un autre côté, ça peut être tentant de laisser les autres joueurs des Nuggets shooter en se disant qu'ils ne seront pas assez adroits pour faire gagner Denver. Le supporting cast est souvent pointé du doigt après tout. Mais je pense que Nikola Jokic est un joueur qui sublime les autres. Il les rend plus forts que ce qu'ils ne le sont vraiment. D'où l'intérêt, encore une fois dans la mesure du possible, de le forcer à scorer un max en espérant qu'il se fatigue et qu'il finisse par défendre de moins en moins (c'était encore le cas contre les Wolves hier soir mais au bout de 2OT on peut aussi comprendre).

C'est une piste qui n'en est pas vraiment une vu le talent et l'efficacité du bonhomme et le peu de matches qui constituent l'échantillon. Mais ça a déjà été avancé par le passé et il ne serait pas dingue de revoir en playoffs une équipe qui se décide à laisser Nikola Jokic jouer 30 post-ups sur un match s'il le faut.