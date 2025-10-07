Nikola Jokic a déjà lâché la passe de l’année

Ce n’est certes pas une assist que Nikola Jokic a délivré à Cam Johnson. La recrue des Denver Nuggets a en effet manqué son tir à trois-points. Mais c’est quand même une merveille de bijou que nous a offert le Serbe.

Les coaches demandent depuis des années à leur ailier de descendre dans le corner, quand à l’opposée un extérieur drive ou un poste bas enroule vers la ligne de fond. Mais lui envoyer la balle n’est pas toujours évident. Il y a déjà le défenseur du passeur qui gêne, puis le défenseur de l’ailier dans le corner qui est donc sur la ligne de passe.

Et quand bien même ce dernier est venu en aide sur celui qui attaque ligne de fond, les rotations et aides de l’aide font qu’il y a forcément un défenseur qui doit gérer cette passe dans le corner. Enfin forcément… disons que c’est plus souvent le cas à haut niveau, avec des joueurs ultra longs et mobiles, qu’en départementale.

Ça tombe bien, les Raptors, c’est le haut niveau. Mais Nikola Jokic, c’est le très, très, …, très haut niveau :

WHAT A PASS FROM JOKIĆ 🃏 Ooh's & aah's from the Vancouver crowd! pic.twitter.com/Frv84ANZ2M — NBA (@NBA) October 7, 2025

Jokic est peut-être un joueur lent, en terme de course, mais tout se passe tellement vite dans sa tête. La prise d’info, le choix d’endormir les Raptors avec un dribble qui donne l’impression de revenir vers le milieu du terrain, et la passe laser déclenchée à grande vitesse, sans regarder, c’est tout simplement somptueux.

Tout aussi somptueux, la tronche que tire Scottie Barnes derrière. A l’heure qu’il est, la rumeur dit qu’il est toujours en train de se demander ce qui s’est passé.

