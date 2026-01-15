Il n'y a actuellement en NBA que le seul LeBron James qui possède une no trade clause négociée dans son contrat.

Le reste des no trade existantes étant des obligations liées à différents contrats de moins d'un an.

Je me posais une question parce c'est quelque chose qu'on ne voit pas et qui me surprend : pourquoi aucun joueur actuellement dans la ligue n'a négocié une no trade clause quitte à revoir son contrat légèrement à la baisse?

Mentalement, il n'y aurait pas cette anxiété existante chez les joueurs durant ces périodes proche deadline et intersaison. Le joueur peut gérer sa carrière comme il l'entend, en ne se retrouvant pas plusieurs années à un endroit qu'il n'a pas choisi. L'inconvénient, en effet, c'est d'avoir un salaire moindre mais vu les sommes touchées, le jeu me semble en valoir la chandelle pour la majorité des contrats garantis.

Qu'en pensez-vous ?