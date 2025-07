Norman Powell tradé… parce que Bradley Beal arrive ?

Les Los Angeles Clippers sont pressentis pour signer Bradley Beal. Sauf retournement de situation, l'ancien multiple All-Star va être coupé par les Phoenix Suns et il sera alors libre de s'engager où bon lui semble. La franchise hollywoodienne serait favorite sur le dossier et le transfert de Norman Powell vers le Miami Heat est considéré comme un signe d'une éventuelle arrivée imminente de Beal. Il viendrait compléter un effectif très chargé où l'on retrouve par exemple James Harden, Kawhi Leonard, Ivica Zubac, Derrick Jones Jr, Kris Dunn, Nicolas Batum, Brook Lopez, John Collins, etc.