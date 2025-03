Oh F***k I need to talk about Jokic !

Accordons nous les 2 sont fous cette année. Evidemment, ça devient aussi saoûlant qu'Antoine "Dark" Pimmel le dit, c'est insupportable de continuer sans cesse ce débat. Néanmoins, en toute transparence, après toutes ces lectures et podcasts, je réagis au "First Team" du jour pour créer ma première session.

Si nous considérons le coté valuable "de manière absolue", nous devons nous concentrer sur l'apport à la réussite de son équipe, aka s'il n'est pas là pour faire de son équipe un Top 3, 2 pour ce qui les concernent, qu'en est-il de la régression de leur équipe ? Ok, les stats indiquent que le thunder reste plus fort, mais le joker est peu absent aussi, tout comme Shai donc ....accordons nous" pour accepter qu'il est difficile de trancher sur ce seul argument, et pourtant l'un est meilleur marqueur de la ligue, l'autre est plutôt "downstage" mais néanmoins dans le top 5 de toutes les catégories.

L'un ne marquera probablement pas vraiment l'histoire malgré la belle réussite de son équipe (très bien construite qui génère la fameuse narrative qui vend), l'autre vient de (re)poser une pate de dino sur le continent basket, foutu ancré dans l'histoire, pour l'éternité.

Nous y avons assisté, nous devons absolument le récompenser. Shaï est l'immédiateté, le Joker c 'est une double page d'histoire incrustée soudainement dans l'histoire du basket et dont plusieurs paragraphes s'écrivent cette année (triple double de moyenne pour un pivot, il pète à nouveau les ratings de Chamberlain, il tape un 30-20-20 jamais vu malgré les monstres de l'histoire auxquels on le compare... ) Bref vous connaissez ou je vous invite à regarder ses stats exceptionnelles (43% 3pts) de cette année et le fait que les Nuggets seraient derrière les Spurs sans lui...

Mon affect se porte sur Jokic pour la raison simple que je suis admiratif de ce qu'un sportif peut apporter de si extraordinaire, qui diffuse et polarise. Ce n'est aucunement contradictoire avec SGA que j'adore vraiment depuis des années pour la classe de son mid range, la lecture juste et la clutch attitude qui mêle simplicité, flegme et "short habité".

Au-delà de toute forme d'admiration parfois forcément subjective, j'aimerais mettre en lumière ce phénomène serbe absolument frappa-dingue dont personne ne peut ignorer le talent supérieur, mais qui, cette année, et malgré un seul titre NBA, vient d'entrer dans la tête de TOUS comme un top ... 10, 20 ALL TIME !

Ce pataud lourd et inesthétique qui n'a jamais représenté mon image brute et adolescente née de la NBA des 90's a conquis mon coeur par un talent qui a seulement permis à Magic, MJ, LeBron, Curry de bouleverser mes certitudes.

Non merci aux narratives commercialisées par la NBA pour de la performance ponctuelle.