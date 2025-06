A mes yeux, le sacre de l'Oklahoma City Thunder récompense vraiment la meilleure équipe sur l'ensemble de la saison. Attention, les Indiana Pacers auraient également été de beaux champions. Cependant, le vainqueur de l'Ouest (68-14), sur la globalité, a tout de même été plus constant et donc "plus méritant".

Au total, sur cet exercice 2024-2025, le Thunder a finalement remporté 84 matches (en comptant la saison régulière et les Playoffs). Il s'agit ainsi de la 3ème équipe la plus victorieuse de l'histoire de la NBA, à égalité avec les Chicago Bulls de 1996-1997.

Seuls les Golden State Warriors de 2016-2017 (88) et les Bulls de 2015-2016 (87) ont fait mieux. Je trouve qu'il s'agit d'un indicateur vraiment révélateur du niveau affiché par le Thunder tout au long de l'année.

Et pourtant, cette équipe a aussi connu des blessures. Je pense notamment à Chet Holmgren, longtemps absent à cause d'une fracture au niveau du bassin. Mais elle a su garder un haut niveau de compétitivité. Et ce titre, le premier de l'histoire de cette franchise, représente finalement un aboutissement logique après une telle régularité.

Dire qu'il s'agit du champion NBA avec l'effectif le plus jeune de l'histoire... L'avenir s'annonce radieux à Oklahoma !