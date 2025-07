Les Pacers tentent de compenser le vide laissé par Myles Turner

Pour les Indiana Pacers, les ambitions ne seront plus les mêmes sur la saison 2025-2026. Finaliste malheureux en 2024-2025, ce club va devoir faire sans Tyrese Haliburton, blessé. Mais aussi sans Myles Turner, parti aux Milwaukee Bucks lors de la Free Agency.

On le sait, les Pacers ont laissé filer Turner pour éviter de payer la "luxury tax". Il n'était donc pas question de trop dépenser pour compenser son départ. A l'intérieur, Indiana enregistre ainsi le renfort de Jay Huff, selon ESPN.

Meilleur défenseur de l'année en G-League en 2023, le joueur de 27 ans débarque à Indiana en provenance des Memphis Grizzlies. Il a été récupéré contre un choix au second tour de la Draft NBA et un swap au second tour.

Dans l'Indiana, il devrait avoir des responsabilités plus importantes. Il dispose d'un "profil" - sans avoir les mêmes qualités ni le même rendement - similaire à Turner : un grand capable de protéger la raquette, mais aussi de s'écarter pour punir à longue distance.

A Memphis, ce départ a d'ores et déjà été compensé par la signature de Jock Landale. Libéré par les Houston Rockets, l'Australien vient renforcer la rotation des Grizzlies à l'intérieur. Un secteur plutôt dans fourni dans le Tennessee avec Jaren Jackson Jr, Zach Edey ou encore Brandon Clarke.