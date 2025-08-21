Paige Bueckers entre dans l’histoire avec un match surréaliste !

Les Dallas Wings ont perdu cette nuit, ce qui est plutôt une bonne nouvelle dans l'optique d'être à nouveau bien placé à la loterie pour la prochaine Draft. Cette défaite contre les Los Angeles Sparks a tout de même été le théâtre d'une performance individuelle à peine croyable.

Il y a évidemment le panier au buzzer pour la gagne de Kelsey Plum, la star des Sparks, grâce à un bank shot qui a fait exploser la Crypto.com Arena et relancé les chances de playoffs des Californiennes.

Mais il y a aussi la copie rendue par Paige Bueckers, tout bonnement historique. La meneuse de Dallas était un peu trop seule, mais a quand même marché sur l'eau pendant les 36 minutes qu'elle a passé sur le parquet de L.A. : 44 points, 4 rebonds, à 17/21, 3/3 à 3 points, +12 lorsqu'elle était sur le terrain. Il s'agit du record de points en WNBA pour une rookie, mais aussi de la seule rencontre où une joueuse - qui plus est une extérieure - a marqué plus de 40 points en shootant à au moins 80%. Les Wings sont officiellement éliminées de la course aux playoffs, mais le rendez-vous est pris pour Paige Bueckers...