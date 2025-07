Un représentant des Philadelphia Sixers a dit à l’insider Shams Charania que Paul George a subi une opération du genou gauche lundi. Une arthroscopie pour traiter une blessure qu’il s’est fait lors d’un entraînement récent.

« Paul George va débuter un programme de rééducation et sera ré-évalué avant le début du training camp », ajoute Charania.

Encore une nouvelle compliquée pour les fans des Philadelphia Sixers qui n’ont pas été épargnés par les blessures de leurs joueurs majeurs. Néanmoins, il pourrait bien s’agir d’une intervention relativement mineure.

« Une source familière avec la blessure de George m’a dit qu’il s’agissait essentiellement d’un nettoyage arthroscopique et que ça n’impliquait pas les ligaments majeurs. Je n’en sais pas plus que ça pour l’instant », explique Kyle Neubeck, qui couvre les Sixers PHLY Sports.

On attend de voir tant Paul George a une propension à se blesser. On a donc l’ailier qui sera ré-évalué avant le training camp. Et Joel Embidd qui est toujours en train de se remettre d’une opération par arthroscopie en avril dernier, au genou gauche. Sans certitude qu’il soit totalement prêt à la reprise, ni qu’il revienne à 100%.

La saison 2024-25 avait déjà été catastrophique : 19 matches pour Joel Embiid, 41 pour PG, 52 pour Tyrese Maxey, alors que le prometteur Jared McCain n’avait joué que 23 matches.

Les nouvelles ne sont donc pas réjouissantes. Surtout que VJ Edgecombe, auteur de 28 et 10 lors de son premier match de Summer League, n’a pas rejoué depuis. Une entorse au pouce…

