Faire partir Paul George, le secret d’une reconstruction réussie ?

A l’image d’Antoine avec Nico H, je vais en remettre une petite couche sur un autre visage marquant de la saison, notre cher « Palyoff P ».

Rappelez-vous plutôt l’été 2017, et la décision du front office de l’Indiana de se séparer de leur ailier star. A l’époque le transfert est vu comme très mauvais pour les Pacers qui récupère deux jeunes joueurs d’OKC, Oladipo un jeune scoreur (16 points/match), encore relativement loin d’un niveau all-star, et Sabonis un jeune joueur qui s’installe à peine en NBA (20 minutes par match/6 points/3,6 rebonds). A l’époque certains parlent même d’un « vol » à la faveur du Thunder (mais un échange était nécessaire aux Pacers puisque PG13 ne voulait pas prolonger).

On pense que l’équipe va partir sur une reconstruction … mais non. La saison suivante Oladipo devient un vrai all-star et la figure de proue du nouveau projet (23 points par match). Malheureusement une grave blessure ne lui permettra pas de continuer sur cette belle lancée.

Mais finalement la pièce centrale du trade, c’est Sabonis. Lui aussi devient all-star et le leader de l’équipe, qui plafonnera plusieurs saisons au premier tour des playoffs. Néanmoins le Lituanien aux stats impressionnantes (20 points/12 rebonds/6passes) n’est pas difficile à transférer contre un jeune joueur, capable de devenir le nouveau visage de l’équipe. Direction les Kings qui envoient en échange … Tyrese Haliburton !

L’arrivée d’Haliburton autour d’un noyau de jeunes joueurs talentueux permet à l’équipe de devenir un projet attrayant, et de convaincre Pascal Siakam de s’engager sur plusieurs saisons.

Alors oui, c’est un peu tiré par les cheveux, mais avec un peu d’imagination nous pouvons estimer que ce trade de Paul George est la pierre angulaire de cette reconstruction.

Et dans quelques joueurs, les deux anciennes équipes du légendaire « Pandemic P » s’affronteront en finale, une étape que lui-même n’a jamais atteinte.