Grosse embrouille avec le public pour DeMarcus Cousins, qui s’est fait sortir du match et escorter en dehors du terrain dans des conditions ultra tendues, lundi soir à Porto Rico.

Son équipe, les Guaynabo Mets, affrontaient les Vaqueros de Bayamon. Soulé de se faire chambrer/insulter, l’ancienne star des Sacramento Kings a provoqué un fan courtside. Pour ce faire, il a choisi la méthode Evan Fournier. Une méthode qui a fait ses preuves pour le Français il y a quelques jours, puisqu’il n’a fallu que quelques millièmes de secondes pour faire vriller les fans du Pana.

Même principe, même résultat pour DeMarcus Cousins. L’exécution technique est légèrement différente, puisqu’il n’a pas mimé de pratique onanique, mais s’est attrapé l’engin. En tout cas, le principe et le résultat ont été le même. Des fans dix fois plus bouillants que quelques secondes auparavant, et une expulsion.

DMC a même failli avoir sa propre version de The Brawl. Après avoir eu un échange bien tendu avec le fan, il a été escorté hors du terrain. En sortant de la salle, embrouille avec les fans, doigt d’honneur et puis la fameuse bière jetée sur lui.

Heureusement qu’il était déjà escorté à ce moment-là parce que DeMarcus Cousins semblait parti pour faire un massacre façon Ron Artest. C’est en tout cas ce que montrent les dernières images ci-dessous (passez le début, il y a les vidéos après les images) :

Alors oui, la violence c’est mal, etc. Mais que ce soit sur Twitter ou dans une salle protégés par des vigiles et/ou d’autres fans, c’est fou comme certains se sentent un peu trop à l’aise…