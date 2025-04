Lakers : 48 victoires, 4 matchs à jouer (chez le Thunder, chez les Mavs, reçoivent les Rockets, chez les Blazers)

Denver : 47 victoires, 3 matchs à jouer (chez les Kings, reçoivent Memphis, chez les Rockets)

Clippers : 46 victoires, 4 matchs à jouer (reçoivent Spurs et Rockets, vont à Sacramento et Golden State)

Warriors : 46 victoires, 4 matchs à jouer (vont à Phoenix, reçoivent Spurs, vont chez les Blazers, reçoivent les Clippers)

Wolves : 46 victoires, 4 matchs à jouer (vont chez les Bucks et à Memphis, reçoivent Nets et Jazz)

Grizzlies : 46 victoires, 4 matchs à jouer (vont à Charlotte, reçoivent les Wolves, vont à Denver puis reçoivent Dallas)

Mes pronos :

3 - Lakers (51 victoires, battent Mavs, Rockets et Blazers)

4 - Warriors (50 victoires, terminent par un 4/0)

5 - Wolves (50 victoires, terminent par un 4/0) --> derrière les Warriors si égalité

6/7/8 - Clippers (49 victoires, battent Spurs, Rockets et Kings, perdent contre les Warriors) / Memphis (49 victoires, battent Charlotte, Denver et Dallas) / Denver (49 victoires, battent les Kings et les Rockets qui seront au repos)

Je me trompe peut-être sur les places 6/7/8 mais il me semble que dans cette configuration les Clippers (2/2 avec Nuggets et 3/0 contre Memphis) seraient 6ème, Memphis 7ème (dominent Denver 2/1) et donc les Nuggets 8ème.

Ensuite je pense que Denver remporterait le play-in, et Memphis passerait sur leur seconde chance. Ca donnerait :

OKC vs Memphis

Houston vs Denver

Lakers vs Clippers

Warriors vs Wolves

Et vous ?